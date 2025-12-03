Los Pumas 7s en el Seven de Ciudad del Cabo: día, hora y TV de la segunda etapa del Circuito Mundial

Los partidos de Los Pumas 7s en la primera jornada de Seven de Ciudad del Cabo

Sábado 6/12

vs. Australia (a las 7 hora argentina)

vs. Francia (a las 9:54)

vs. Sudáfrica (a las 13:35)

Televisa Fox Sports y Disney Plus.

Un cambio en Los Pumas 7s para jugar en Ciudad del Cabo

Santiago Gómez Cora sumó un nuevo debutante al plantel de 14 jugadores que está en Ciudad del Cabo ya que por la lesión de Joaquín Pellandini (desgarro en el aductor de la pierna izquierda) fue citado Pedro De Haro, del Atlético del Rosario.

En una temporada de recambio y renovación, Los Pumas 7s tuvieron 5 debutantes en Dubai y sumarán un sexto en esta segunda etapa de la temporada.

Los convocados

ÁLVAREZ, Santiago

ARRIETA, Martiniano

BATAC, Juan Patricio

BAZÁN VÉLEZ, Lautaro

DE HARO, Pedro*

DUBUC, Sebastián

GONZÁLEZ, Luciano

GRAZIANO, Matteo

MALDONADO, Valentín

MARE, Santiago

MONETA, Marcos

MORALES, Eliseo

VERA FELD, Santiago

ZANGARA, Santino

*Será su primera gira con Los Pumas 7’s.

El nuevo SVNS 2025/2026

El renovado Circuito Mundial o SVNS 2025/26 estará conformado por 6 torneos de etapa regular en la cual participarán 8 seleccionados y luego se disputarán 3 certámenes finales con 12 seleccionados ya que se suman 4 provenientes del SVNS 2.

Lo que viene en la temporada regular

6 y 7 de diciembre: Ciudad del Cabo

31 de enero y 1 de febrero: Perth

7 y 8 de febrero: Australia (ciudad a definir)

7 y 8 de marzo: Vancouver

14 y 15 de abril: Estados Unidos (Nueva York)

SVNS World Championship