Los Pumas 7s en el Seven de Ciudad del Cabo: día, hora y TV de la segunda etapa del Circuito Mundial

Los Pumas 7s, con un cambio en el plantel que terminó último en Dubai, buscarán recuperarse en el Seven de Ciudad del Cabo.

Por UNO
Mare, capitán de Los Pumas 7s.

Los Pumas 7s, con un cambio en el plantel que terminó último en Dubai, buscarán recuperarse en el Seven de Ciudad del Cabo donde este fin de semana disputarán la segunda etapa del Circuito Mundial 2025/2026.

El seleccionado nacional, que en Emiratos Árabes ganó un partido y perdió 4, disputará el certamen en Sudáfrica el sábado 6 y domingo 7 de diciembre y tendrá un grupo exigente que integrará la Zona A con Australia, Francia y España, mientras que en la Zona B estarán Nueva Zelanda, Sudáfrica, Fiji y Gran Bretaña.

54960743152_7a3b74c60c_k
La foto de los capitanes en Ciudad del Cabo, con Los Pumas 7s.

Nueva Zelanda lidera las posiciones del SVNS 2025/26 con 20 puntos, lo siguen Australia 18, Fiji 16 y Francia 14, mientras que Argentina está octava con 6 unidades.

Los partidos de Los Pumas 7s en la primera jornada de Seven de Ciudad del Cabo

Sábado 6/12

  • vs. Australia (a las 7 hora argentina)
  • vs. Francia (a las 9:54)
  • vs. Sudáfrica (a las 13:35)

Televisa Fox Sports y Disney Plus.

Un cambio en Los Pumas 7s para jugar en Ciudad del Cabo

Santiago Gómez Cora sumó un nuevo debutante al plantel de 14 jugadores que está en Ciudad del Cabo ya que por la lesión de Joaquín Pellandini (desgarro en el aductor de la pierna izquierda) fue citado Pedro De Haro, del Atlético del Rosario.

En una temporada de recambio y renovación, Los Pumas 7s tuvieron 5 debutantes en Dubai y sumarán un sexto en esta segunda etapa de la temporada.

Los convocados

  • ÁLVAREZ, Santiago
  • ARRIETA, Martiniano
  • BATAC, Juan Patricio
  • BAZÁN VÉLEZ, Lautaro
  • DE HARO, Pedro*
  • DUBUC, Sebastián
  • GONZÁLEZ, Luciano
  • GRAZIANO, Matteo
  • MALDONADO, Valentín
  • MARE, Santiago
  • MONETA, Marcos
  • MORALES, Eliseo
  • VERA FELD, Santiago
  • ZANGARA, Santino

*Será su primera gira con Los Pumas 7’s.

El nuevo SVNS 2025/2026

El renovado Circuito Mundial o SVNS 2025/26 estará conformado por 6 torneos de etapa regular en la cual participarán 8 seleccionados y luego se disputarán 3 certámenes finales con 12 seleccionados ya que se suman 4 provenientes del SVNS 2.

Lo que viene en la temporada regular

  • 6 y 7 de diciembre: Ciudad del Cabo
  • 31 de enero y 1 de febrero: Perth
  • 7 y 8 de febrero: Australia (ciudad a definir)
  • 7 y 8 de marzo: Vancouver
  • 14 y 15 de abril: Estados Unidos (Nueva York)

SVNS World Championship

  • 17 al 19 de abril: Hong Kong
  • 29 al 31 de mayo: Valladolid
  • 5 al 7 de junio: Bordeaux

