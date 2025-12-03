Los Pumas 7s en el Seven de Ciudad del Cabo: día, hora y TV de la segunda etapa del Circuito Mundial

Los Pumas 7s, con un cambio en el plantel que terminó último en Dubai, buscarán recuperarse en el Seven de Ciudad del Cabo donde este fin de semana disputarán la segunda etapa del Circuito Mundial 2025/2026.
El seleccionado nacional, que en Emiratos Árabes ganó un partido y perdió 4, disputará el certamen en Sudáfrica el sábado 6 y domingo 7 de diciembre y tendrá un grupo exigente que integrará la Zona A con Australia, Francia y España, mientras que en la Zona B estarán Nueva Zelanda, Sudáfrica, Fiji y Gran Bretaña.
Nueva Zelanda lidera las posiciones del SVNS 2025/26 con 20 puntos, lo siguen Australia 18, Fiji 16 y Francia 14, mientras que Argentina está octava con 6 unidades.
Sábado 6/12
Televisa Fox Sports y Disney Plus.
Santiago Gómez Cora sumó un nuevo debutante al plantel de 14 jugadores que está en Ciudad del Cabo ya que por la lesión de Joaquín Pellandini (desgarro en el aductor de la pierna izquierda) fue citado Pedro De Haro, del Atlético del Rosario.
En una temporada de recambio y renovación, Los Pumas 7s tuvieron 5 debutantes en Dubai y sumarán un sexto en esta segunda etapa de la temporada.
Los convocados
*Será su primera gira con Los Pumas 7’s.
El renovado Circuito Mundial o SVNS 2025/26 estará conformado por 6 torneos de etapa regular en la cual participarán 8 seleccionados y luego se disputarán 3 certámenes finales con 12 seleccionados ya que se suman 4 provenientes del SVNS 2.
Lo que viene en la temporada regular
SVNS World Championship