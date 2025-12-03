Gravísimo: diez guardias mujeres fueron detenidas por torturar a un preso trans.

Paralelamente, el fiscal Mana tomó intervención en el caso y dispuso la detención de 8 de las 10 penitenciarias denunciadas, mientras que otras dos permanecen bajo investigación en calidad de aprehendidas, de acuerdo a la información de distintos medios locales.

La denuncia fue presentada directamente ante la fiscal competente en el Servicio Penitenciario de Córdoba, Carolina Funes, quien activó una investigación interna y ordenó separar del cargo a las denunciadas.

De acuerdo a lo denunciado por el interno, aquel domingo las guardias lo trasladaron esposado hasta una sala separada de su celda y allí lo sometieron a golpes en distintas partes de su cuerpo.

La víctima aseguró que las guardias fueron ingresando de a una a la habitación para golpearlo y después de someterlo a distintas torturas lo mantuvieron incomunicado.

Denuncia guardias detenidas Diez guardias mujeres de la cárcel de Bouwer, en Córdoba, fueron detenidas e imputadas por golpear y torturar a un interno trans. Foto gentileza cadena3.com

Como parte de la investigación, la fiscal Funes ordenó el análisis de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad instaladas en la cárcel Bouwer y se dio intervención al fiscal Mana que solicitó la captura de las denunciadas, indicó el medio cadena3.com.

Las guardias detenidas enfrentan cargos de “violencia institucional, abuso de autoridad, apremios ilegales y severidades", al tiempo que el denunciante afirmó haber sufrido maltrato psicológico y físico, y fue trasladado al sector de enfermería del complejo.