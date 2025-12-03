Inicio Sociedad Guardia
Gravísimo: diez guardias mujeres fueron detenidas por torturar a un preso trans

Una grave denuncia involucra a 10 guardias mujeres de la cárcel de Bouwer, en Córdoba, que fueron detenidas e imputadas por golpear y torturar a un interno trans

Daniel Bibiloni
Por Daniel Bibiloni [email protected]
Una grave denuncia afecta al Servicio Penitenciario y tiene que ver con la actuación de 10 guardias mujeres que fueron detenidas por haber agredido violentamente y haber sometido a apremios ilegales a un interno trans en una cárcel.

El violento episodio se produjo días pasados en el Complejo Penitenciario 3 de Bouwer, en la provincia de Córdoba y el fiscal de instrucción interviniente en el caso José Mana, ya dispuso que ocho de ellas quedaran detenidas y pasadas a disponibilidad.

Denuncia guardias apremios
El hecho que sacude al Servicio Penitenciario de Córdoba ocurrió el 23 de noviembre pasado y se conoció en las últimas hora. En aquel momento, las 10 guardias fueron denunciadas por un interno trans por haberlo agredido físicamente y someterlo a apremios ilegales por lo que las involucradas fueron separadas de sus funciones y sometidas a una investigación interna.

Paralelamente, el fiscal Mana tomó intervención en el caso y dispuso la detención de 8 de las 10 penitenciarias denunciadas, mientras que otras dos permanecen bajo investigación en calidad de aprehendidas, de acuerdo a la información de distintos medios locales.

La denuncia fue presentada directamente ante la fiscal competente en el Servicio Penitenciario de Córdoba, Carolina Funes, quien activó una investigación interna y ordenó separar del cargo a las denunciadas.

De acuerdo a lo denunciado por el interno, aquel domingo las guardias lo trasladaron esposado hasta una sala separada de su celda y allí lo sometieron a golpes en distintas partes de su cuerpo.

La víctima aseguró que las guardias fueron ingresando de a una a la habitación para golpearlo y después de someterlo a distintas torturas lo mantuvieron incomunicado.

Denuncia guardias detenidas
Como parte de la investigación, la fiscal Funes ordenó el análisis de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad instaladas en la cárcel Bouwer y se dio intervención al fiscal Mana que solicitó la captura de las denunciadas, indicó el medio cadena3.com.

Las guardias detenidas enfrentan cargos de “violencia institucional, abuso de autoridad, apremios ilegales y severidades", al tiempo que el denunciante afirmó haber sufrido maltrato psicológico y físico, y fue trasladado al sector de enfermería del complejo.

