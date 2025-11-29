Robó una moto de una concesionaria en Godoy Cruz y fue detenido tras una persecución

concesionaria godoy cruz La concesionaria de Godoy Cruz de donde se robaron la moto que luego fue recuperada por la Policía. Foto: Google Maps

Captado por las cámaras del sistema CEO en Godoy Cruz

Gracias al sistema de videovigilancia del CEO, se logró observar a un sujeto circulando a bordo de la moto robada por calle Benegas.

Inmediatamente, se alertó a las movilidades de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), que iniciaron un patrullaje en la zona.

Minutos después, los efectivos dieron con el hombre visualizado por las cámaras de seguridad. Al percatarse de la presencia policial, intentó escapar hacia un descampado, donde arrojó el rodado y continuó la huida a pie.

Los policías lograron darle alcance en el cruce de calle Dique Las Tunas y Draghi, en Godoy Cruz. Allí, el hombre fue detenido y se recuperó la motocicleta sustraída.

El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente, que está a cargo de la investigación del robo de la moto.