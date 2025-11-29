Un hombre fue detenido en la madrugada de este sábado en Godoy Cruz, luego de robar una moto de una concesionaria. El operativo policial incluyó el monitoreo de cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y una persecución para recuperar el rodado sustraído.
Robó una moto de una concesionaria en Godoy Cruz y fue detenido tras una persecución
El hecho ocurrió cerca de las 4, cuando se alertó a la línea de emergencias de la Policía sobre un ilícito en la concesionaria Ozamis Autos, ubicada en avenida San Martín Sur 1123, de Godoy Cruz.
Personal policial de la Comisaría 7 se desplazó rápidamente al lugar del robo y constató que se había forzado la cerradura de la puerta vidriada del frente del local. Del interior, se había sustraído una motocicleta Betamotor blanca con rojo, propiedad del dueño del comercio, de 50 años.
Captado por las cámaras del sistema CEO en Godoy Cruz
Gracias al sistema de videovigilancia del CEO, se logró observar a un sujeto circulando a bordo de la moto robada por calle Benegas.
Inmediatamente, se alertó a las movilidades de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), que iniciaron un patrullaje en la zona.
Minutos después, los efectivos dieron con el hombre visualizado por las cámaras de seguridad. Al percatarse de la presencia policial, intentó escapar hacia un descampado, donde arrojó el rodado y continuó la huida a pie.
Los policías lograron darle alcance en el cruce de calle Dique Las Tunas y Draghi, en Godoy Cruz. Allí, el hombre fue detenido y se recuperó la motocicleta sustraída.
El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente, que está a cargo de la investigación del robo de la moto.