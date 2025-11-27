El atacante de los soldados de la Guardia Nacional es un refugiado afgano.

Un día después de perpetrado el violento ataque contra los dos soldados de la Guardia Nacional estadounidense cerca de la Casa Blanca, el atacante fue identificado por las autoridades. Se trata de Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, un refugiado originario de Afganistán que colaboró con la CIA y luego ingresó a Estados Unidos hace cuatro años tras la retirada de las tropas en Kabul.
Lakanwal resultó gravemente herido en el intercambio de disparos, de cuerdo a lo informado por las autoridades en las últimas horas y se permanece internado en un hospital bajo custodia.
El tiroteo ocurrió poco después de las 14 (hora local) del miércoles, cuando los dos miembros de la Guardia Nacional, ambos originarios de Virginia Occidental, recibieron disparos a quemarropa en el centro de Washington, cerca de la Casa Blanca.
Los soldados se encontraban realizando un patrullaje de rutina cerca de Farragut Square, una zona muy concurrida de la capital del país a la hora del almuerzo.
Lakanwal manejó durante 42 horas su automóvil para atravesar el país de costa a costa de Estados Unidos con la intención de cometer un violento ataque.
El hombre recorrió unos 4.500 kilómetros que separan Bellingham, la ciudad donde vivía con su mujer y sus cinco hijos, al norte de Seattle, y Washington, portando un revólver Smith & Wesson calibre 357, con seis balas en la recámara.
Un alto mando de la Policía Metropolitana comentó que el sospechoso a bordo de su automóvil "dobló la esquina" y "comenzó a disparar inmediatamente" contra los soldados que allí se encontraban.
Los soldados heridos son Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24, quienes recibieron disparos a quemarropa y se encuentran internados en estado delicado en un hospital militar. Aunque han superado las intervenciones quirúrgicas a que fueron sometidos, su situación sigue siendo grave.
La CNN en español informó que los investigadores recuperaron una pistola que se cree fue utilizada en el ataque a los miembros de la Guardia Nacional y se realizan pericias para determinar cuándo y cómo la obtuvo el sospechoso.