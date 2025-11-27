El atacante de los soldados de la Guardia Nacional es un refugiado afgano.

Los soldados se encontraban realizando un patrullaje de rutina cerca de Farragut Square, una zona muy concurrida de la capital del país a la hora del almuerzo.

Lakanwal manejó durante 42 horas su automóvil para atravesar el país de costa a costa de Estados Unidos con la intención de cometer un violento ataque.

El hombre recorrió unos 4.500 kilómetros que separan Bellingham, la ciudad donde vivía con su mujer y sus cinco hijos, al norte de Seattle, y Washington, portando un revólver Smith & Wesson calibre 357, con seis balas en la recámara.

Un alto mando de la Policía Metropolitana comentó que el sospechoso a bordo de su automóvil "dobló la esquina" y "comenzó a disparar inmediatamente" contra los soldados que allí se encontraban.

Las autoridades estadounidenses confirmaron que el atacante de los soldados de la Guardia Nacional es un ciudadano afgano refugiado.

Los soldados heridos son Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24, quienes recibieron disparos a quemarropa y se encuentran internados en estado delicado en un hospital militar. Aunque han superado las intervenciones quirúrgicas a que fueron sometidos, su situación sigue siendo grave.

La CNN en español informó que los investigadores recuperaron una pistola que se cree fue utilizada en el ataque a los miembros de la Guardia Nacional y se realizan pericias para determinar cuándo y cómo la obtuvo el sospechoso.