Súper Rugby Américas 2026: el fixture del certamen en el que competirán 4 franquicias argentinas

Los 59 partidos que componen el fixture anunciado serán televisados en vivo por ESPN y Disney Plus y se jugarán los días viernes, sábado, domingo y hasta habrá cinco lunes con actividad: “Jugar los lunes nos permite posicionar un día alternativo de rugby para nuestra audiencia,” dijo el cordobés Horacio Herrera, director del Súper Rugby Américas.

Cuándo empieza el Súper Rugby Américas 2026

La jornada inicial del Sùper Rugby Américas 2026 será el viernes 20 de febrero y jugarán en Córdoba Dogos XV vs. Cobras y en Tucumán Tarucas vs. Selknam.

Al día siguiente, el sábado 21, Yacará recibirá a Pampas en Paraguay y Capibaras XV debutará en la competencia siendo local en Rosario frente a Peñarol, defensor del título.

El fixture del Súper Rugby Américas 2026

