Súper Rugby Américas 2026: el fixture del certamen en el que competirán 4 franquicias argentinas

El Súper Rugby Américas, la competencia profesional de rugby que organiza Sudamérica Rugby, anunció el fixture de la edición 2026 con la novedad de la incorporación de Capibaras XV, la franquicia con sede en el Litoral argentino.
El certamen comenzará el viernes 20 de febrero con la participación de 8 equipos (4 de Argentina) y tras una fase regular de 14 fechas, los 4 primeros jugarán las semifinales y la final será el viernes 19 de junio.
Defenderá el título la franquicia uruguaya Peñarol Rugby, y participarán Selknam Rugby (Chile), Cobras Brasil Rugby (Brasil), Yacare XV (Paraguay) y cuatro franquicias del rugby argentino: el ex campeón Dogos XV, Pampas, Tarucas y el debutante Capibaras XV.
Los 59 partidos que componen el fixture anunciado serán televisados en vivo por ESPN y Disney Plus y se jugarán los días viernes, sábado, domingo y hasta habrá cinco lunes con actividad: “Jugar los lunes nos permite posicionar un día alternativo de rugby para nuestra audiencia,” dijo el cordobés Horacio Herrera, director del Súper Rugby Américas.
La jornada inicial del Sùper Rugby Américas 2026 será el viernes 20 de febrero y jugarán en Córdoba Dogos XV vs. Cobras y en Tucumán Tarucas vs. Selknam.
Al día siguiente, el sábado 21, Yacará recibirá a Pampas en Paraguay y Capibaras XV debutará en la competencia siendo local en Rosario frente a Peñarol, defensor del título.