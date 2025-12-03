Cinco adaptaciones de libros de Stephen King para disfrutar en casa

Este ambicioso proyecto sólo demuestra la fascinación de audiencias de todo el mundo por las adaptaciones del prolífico escritor, que por cierto es uno de los autores actuales que más ha sido llevado al cine y series.

Estas son cinco producciones basadas en sus obras, que están disponibles actualmente en distintas plataformas.

Carrie (1976)

Novela que inició la extensa relación de Stephen King con el cine, en este caso bajo la dirección de Brian de Palma. Fue la primera obra publicada del autor, con tres anteriores que habían permanecido inéditas.

El personaje de Carrie White -interpretado en esta primera versión por Sissy Spacek-, surgió del recuerdo de King de dos compañeras que eran maltratadas por sus pares en la escuela a la que asistían. En una época donde no se hablaba de bullying, el escritor no sólo puso en evidencia lo traumático que este tipo de maltrato era para una tímida adolescente, sino que le dio, a través de la telequinesis, la oportunidad de cristalizar su venganza.

Después de este filme, ya considerado de culto, hubo varias adaptaciones y actualmente el director Mike Flanagan (La maldición de Hill House, Misa de medianoche) está trabajando en una serie sobre Carrie para Prime Video, que ya concluyó su etapa de rodaje.

Disponible en Mubi

El resplandor (1980)

No sólo se ganó un lugar en la historia del cine por su excelencia, sino por todo lo que sucedió en el rodaje, que al parecer fue una verdadera odisea gracias a su director: Stanley Kubrick. Famoso por su excesivo perfeccionismo, no le importaba llevar al límite a su equipo repitiendo escenas, hostigándolos o buscando métodos insólitos para incomodarlos y conseguir que se involucraran convenientemente en el registro emocional de sus personajes.

La historia de Jack Torrance (Jack Nicholson) lo muestra aislándose en un hotel para poder superar el bloqueo creativo que tiene en su escritura. Lo acompañan a ese aislado lugar su esposa Wendy (Shelley Duvall) y su pequeño hijo Danny (Danny Lloyd). La soledad y los fenómenos paranormales terminarán poniendo en peligro a la familia.

Aunque el verdadero peligro era Kubrick. Hasta el día de hoy El resplandor es una de las películas con mayor metraje rodado en la historia, con casi 400.000 metros de película, que en parte se explica por su obsesión de rodar la escena perfecta, por ejemplo, la de la puerta que Torrance destroza con el hacha, que se hizo más de 100 veces.

Para reflejar el estado de extremo nerviosismo del personaje de Wendy, Kubrick le pidió a todo el equipo que no le hablaran a la actriz que la interpretaba, Shelley Duvall, que la aislaran completamente, lo cual le produjo un profundo impacto psicológico. En cuanto a Jack Nicholson, se aseguró que el equipo de catering pusiera siempre queso en sus sandwichs, porque sabía que el actor era intolerante a la lactosa y que ese malestar lo trasladaría a la locura de su personaje.

Stephen King odió esta película. Siempre dijo que el filme de Kubrick era “visualmente hermoso", pero que era un "Cadillac sin motor", al haberse alejado del tono de sus personajes, mientras que el director decía que la escritura de King “era pobre”.

En 1997 también se hizo una miniserie con esta novela.

Disponible en HBO Max

El sobreviviente (The Running Man, 1987 y 2025)

La novela The Running Man, fue publicada en 1982 bajo el seudónimo de Richard Bachman y titulada en sus adaptaciones al cine como El sobreviviente o Carrera contra la muerte. En ese momento la historia se anclaba en un distópico año 2017, cuando un policía es acusado injustamente de un crimen (Arnold Schwarzenegger). Luego de ser sentenciado está obligado a participar de un reality televisivo (mucho antes del auge de este tipo de formatos) donde tiene que sobrevivir a un grupo de expertos asesinos dispuestos a darle caza. El director de esta versión fue Paul Michael Glaser, el recordado detective Dave Starsky de la serie televisiva de los años ‘70, Starsky y Hutch,

La última versión, estrenada el pasado 13 de noviembre y protagonizada por Glen Powell, obtuvo la bendición del mismo Schwarzenegger, que nunca quedó del todo conforme con su película y siempre afirmaba que la obra de Stephen King merecía una mejor adaptación.

El sobreviviente (1987) está disponible en Netflix.

Mr. Mercedes (2019)

Sumada recientemente al catálogo de la N roja, Mr. Mercedes es una serie, que con sus tres temporadas se posiciona como una de las mejores adaptaciones de las obras de Stephen King, en este caso una trilogía que tiene como protagonista al detective Bill Hodges, en la piel del magnífico actor británico Brendan Gleeson (Los espíritus de la isla).

Hodges es un detective de homicidios retirado que vive atormentado por su último caso sin resolver: una masacre brutal provocada por el anónimo conductor de un automóvil Mercedes. Y el psicópata detrás de esa tragedia no dejará de atormentarlo.

La serie fue creada por el reconocido showrunner David E. Kelley (conocido por Big Little Lies y Ally McBeal, The Undoing) y en su reparto se destaca Harry Treadaway como el antagonista de Hodges, Brady Hartsfield.

La serie tiene tres temporadas, cada una basada en las novelas de la trilogía de Stephen King (Mr. Mercedes, Finders Keepers y End of Watch), aunque no sigue el orden original en que fueron publicadas.

Las tres temporadas están en Netflix

El visitante (The Outsider, 2020)

El libro homónimo de King fue publicado en 2018 y sigue al detective Ralph Anderson (interpretado por Ben Mendelsohn) mientras investiga el asesinato de Frankie Peterson, de 11 años, encontrado en los bosques de Georgia. Más allá de lo cruel del crimen, hay circunstancias misteriosas que llevan a Ralph a involucrar a la investigadora privada Holly Gibney, interpretada por Cynthia Erivo, que luego dio vida a Elphaba en Wicked 1 y 2, esta última actualmente en cartelera.

El personaje de Holly había aparecido anteriormente en otras obras de King, precisamente en la trilogía del detective Bill Hodges, donde también se la ve luchando contra fuerzas inexplicables.

Esta serie tiene una sola temporada y está disponible en HBO Max

