Rivadavia básquet bajó al líder y se acomoda en Liga Argentina

En una noche perfecta, Rivadavia básquet le ganó al puntero San Isidro y se anota en la pelea de la Liga Argentina

Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Rivadavia básquet frenó al líder de Liga Argentina.

El todo como suma de las partes. Rivadavia básquet ganó un duelo clave ante el líder de la Liga Argentina y se acomoda en la tabla de posiciones de la Conferencia Norte. Con un gran juego colectivo, derrotó a San Isidro en un tremendo 84 a 81 para quedar en el séptimo lugar.

La paridad marcó el desarrollo del juego durante todo el encuentro y el término de cada cuarto lo marca a la perfección: el primero terminó 23 a 19 en favor del Naranja, que supo mantener la distancia en el resto de los períodos: se fue al descanso 38 a 36 y llegó al último cuarto con ventaja de 4 puntos (58 a 54).

Rivadavia básquet cerrará el año de local.

El goleo de Rivadavia básquet fue importante porque estuvo repartido y en cantidad: la gran figura fue Zondrick Garrett (20 puntos) pero lo acompañaron con la efectividad Mateo Pérez (anotó 17 puntos), Simón Hunt Ramírez (marcó otros 16) y Febo Capponi (14).

Tras la victoria, la agenda del Naranja seguirá en el este provincial con dos duelos antes del receso: el viernes recibirán a Villa San Martín y el miércoles, a Fusión Riojana, por la última jornada antes del parate.

Huracán Las Heras va con el mismo rival

Aprovechando la gira de San Isidro por Cuyo, ahora será el turno del Globo ante el puntero. El duelo será en el estadio Vicente Polimeni este jueves desde las 21 hs. El elenco de Agustín Pujol marcha en el puesto 13 producto de 3 victorias y 6 derrotas e intentará sumar ante un rival de fuste en casa.

San José abre el cuadrangular

En Liga Nacional femenina está todo confirmado para comenzar la nueva etapa. San José integrará la Zona B de la Conferencia Norte junto con Chañares, Quimsa y Náutico. Se jugará en James Craik, del 5 al 8 de diciembre y el debut será frente a Quimsa (viernes). Solo hay dos cupos para el Cuadrangular Semifinal.

Atenas se metió en las semis de la Superliga de básquet

En simultáneo al duelo de Rivadavia básquet se jugó una de las semifinales de la Superliga masculina. En semifinales, Atenas levantó un partido que lo tenía contra las cuerdas y le ganó a Azonrena 75-73. Con el 2-0 en la serie, se metió en la gran final y espera rival (Macabi o San José).

