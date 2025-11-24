Con un batacazo, la Superliga de básquet tiene semifinales definidas

Israelita Macabi tuvo que ir al tercer juego para eliminar a Municipalidad de San Carlos. En el Templo, el Celeste doblegó a los del Valle de Uco con una importante diferencia tras cerrar el encuentro con el triunfo 84 a 60. Juan Cruz Tulián estuvo intratable y se anotó con 19 puntos más otros 16 de Valentín Simondi.

Su rival en semifinales será San José, la gran sorpresa de los play offs. El Santo metió el batacazo eliminando a Godoy Cruz, el campeón actual. Mientras que del otro lado del cuadro chocarán Anzorena (derrotó en 3 juegos a Huracán Las Heras) y Atenas Sport Club (le ganó a Rivadavia básquet).