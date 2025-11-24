Inicio Ovación Basquet básquet
Masculino

Con un batacazo, la Superliga de básquet tiene semifinales definidas

Sentenciados los cuartos de final, quedó definido el póker de equipos que irán por la gloria en el básquet local

Por UNO
Macabi va por la Superliga de básquet.

Macabi va por la Superliga de básquet.

FBM

Ahora sí, cuartos de final definidos para el básquet masculino de Mendoza. Israelita Macabi fue el último que sacó boleto para meterse en las semifinales, sumándose a San José (dio el gran golpe), Anzorena y Atenas Sport Club. Sin Godoy Cruz, la corona quedó vacante y busca nuevo dueño.

Israelita Macabi tuvo que ir al tercer juego para eliminar a Municipalidad de San Carlos. En el Templo, el Celeste doblegó a los del Valle de Uco con una importante diferencia tras cerrar el encuentro con el triunfo 84 a 60. Juan Cruz Tulián estuvo intratable y se anotó con 19 puntos más otros 16 de Valentín Simondi.

Su rival en semifinales será San José, la gran sorpresa de los play offs. El Santo metió el batacazo eliminando a Godoy Cruz, el campeón actual. Mientras que del otro lado del cuadro chocarán Anzorena (derrotó en 3 juegos a Huracán Las Heras) y Atenas Sport Club (le ganó a Rivadavia básquet).

basquet (6)
Anzorena elimin&oacute; a Hurac&aacute;n Las Heras y pelea en el b&aacute;squet local.

Anzorena eliminó a Huracán Las Heras y pelea en el básquet local.

Cuartos de final Superliga de básquet masculino

  • Israelita Macabi vs San José
  • Anzorena vs Atenas Sport Club

Nacha Pérez, convocada al básquet 3x3

La referente del básquet mendocino sigue en un enorme nivel y recibió un festejado llamado. A su gran presente en Liga Nacional con San José ahora se suma la citación para la Selección argentina 3x3. El equipo para afrontar a AmeriCup en León (Mexico) a partir de las 28 de este mes. La última etapa de entrenamientos del año comenzará este lunes 24 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 26 en cancha de River.

Temas relacionados:

Más sobre Basquet

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas