Marco Morelli quedó a un paso del podio en el Gran Premio de España y Valentín Perrone fue 7°

Morelli, que ya había sido segundo en el GP de Brasil, quedó quinto en el Mundial, a 45 puntos de Quiles, el líder, tras esta actuación en el Gran Premio de España disputado este domingo. En tanto Valentín Perrone se posiciona en el cuarto puesto, con 47 unidades.

motociclismo-valentín perrone-austin-02 (1) Valentín Perrone.

Buena carrera de Marco Morelli en el Gran Premio de España

El argentino Marco Morelli había anticipado sus dificultades tras la clasificación: "Tengo que ser más explosivo y más rápido en las primeras vueltas". Sin embargo, en carrera mostró el potencial de la KTM del Aspar Team. Pese a perder terreno en el inicio por una apertura en una curva, sostuvo un ritmo competitivo y avanzó con solidez en el pelotón.

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En la octava vuelta ejecutó una maniobra clave al superar en simultáneo a Álvaro Carpe y Perrone para ubicarse cuarto, aún lejos del trío de punta. Con el correr de los giros, redujo una diferencia cercana a los dos segundos hasta meterse en la pelea por el podio.

En el cierre protagonizó la lucha central. A falta de pocos giros superó a Adrián Fernández y David Muñoz y llegó a colocarse segundo. Sin embargo, en una última vuelta con múltiples sobrepasos, cruzó la meta cuarto, a 40 milésimas de Muñoz y a 58 de Fernández. El triunfo fue para Máximo Quiles, que se escapó en el tramo final y consolidó su liderazgo en el campeonato.

Valentín Perrone, por su parte, avanzó del 12º al cuarto puesto en el inicio, pero perdió ritmo. Un toque con Jesús Ríos lo relegó al 13º lugar, aunque logró recuperarse hasta el séptimo puesto final. El argentino se ubica cuarto en el campeonato, a 43 unidades de la cima.