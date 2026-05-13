En Mendoza se esconde el espejo de agua más hermoso de Argentina y una trágica leyenda que la envuelve

El Cañón del Atuel se formó por un proceso de erosión fluvial por la acción persistente del río Atuel, sumada a la erosión del viento. El río fue comiendo la roca y dándole forma a este cañón con la ayuda del viento.

Este resultado de años, dejó formado un lugar mágico con paredones, curvas, rocas etc. y el Atuel es un ejemplo muy claro de ese fenómeno. Sus características hacen del Cañón del Atuel un espejo de agua hermoso ubicado en Mendoza. En este sentido, es un lugar que impacta debido a:

El río Atuel baja desde la Cordillera de Los Andes, es contenido en la represa El Nihuil y, desde allí, desciende por 50 kilómetros hasta el embalse Valle Grande donde el Cañón del Atuel espera con sus erosiones.

espera con sus erosiones. Las rocas muestran tonos rojizos, ocres y grisáceos, mientras que el agua puede verse azul o turquesa según la luz.

El viento y las aguas del río Atuel tallaron El Mendigo, el Bosque de Coníferas, los Jardines Colgantes, El Elefante, El Sillón de Rivadavia, Los Monstruos, el Lagarto.

El tramo principal del cañón se extiende a lo largo de 56 kilómetros de ripio y que sus paredones pueden alcanzar hasta 260 metros de altura.

En el interior del Cañón del Atuel aparecen embalses y espejos de agua visibles, como Valle Grande.

leyenda rio atuel en mendoza argentina El río Atuel da lugar a una leyenda triste, pero milagrosa. Fuente: YouTube.

La leyenda del río Atuel: la vida por un sorbo de agua

Hubo una vez en la que el agua del río Atuel dejó de correr y por las sequías, las tribus aborígenes que habitaban el lugar comenzaron a suplicar por la llegada de agua. Los niños y ancianos perdían la vida y los adultos temían por lo mismo. Un día, el cacique de la tribu conoció a una mujer que vivía cerca. Se enamoraron y tuvieron un hijo, al que llamaron Atuel.

Entre tanta hostilidad, la mujer con Atuel comenzaron a caminar hacia la punta de una montaña y suplicaron por un poco de agua y que, uniera nuevamente a los miembros de su tribu. Sin embargo, las súplicas no alcanzaron, por eso la mujer entendió que debía dar su vida y la de su hijo. Antes de morir, dejaron caer una lágrima dando inicio a fuertes corrientes de agua, renaciendo así el famoso río Atuel.