Se desarrolló en Mendoza la sesión final del jurado de los Premios Obrar Federal 2025

Reconocimiento del jurado y rol de los medios de comunicación

La sesión final del jurado estuvo presidida por Mariano Pasik, CEO de Liebre. “El Obrar Federal es la posibilidad de darle visibilidad a muchas campañas de comunicación que ocurren fuera de Buenos Aires y son tan importantes y trascendentes que emocionan, casos de Chubut, Santiago del Estero, Formosa, Misiones que merecen ser reconocidos, una vez al año. Desde el Consejo Publicitario Argentino viajamos por el país, abrimos los ojos y nos encontramos con la enorme riqueza que hay en cada provincia”, expresó el Presidente del jurado.

El jurado estuvo integrado por: Mariano Pasik, Liebre (Presidente del jurado); Florencia Saguier, Fundación La Nación (Presidenta del Consejo Publicitario Argentino); Victoria Acosta, Bodega Trivento; Joaquín Barbera, Grupo Broda; Daniela Cantautas, Sandra Marzzan S.A.; Nacho Castro, Polenta; Inés Castro Porta, Porta Hnos S.A; María Lorena Cepparo, Chandon Argentina; Carina Di Césare, Andreani; Juan Ignacio Guzmán Jardel, Bodega Familia Zuccardi; Hernán Oueyt, BrokerAds; Sebastián Palma, Grupo América Interior; Andrea Rizzo, Diario Los Andes; Ariel Requena, Canal 9 Televida; Lorena Troncoso, Fundación Banco de Alimentos Mendoza; Fernando Yebra, 100.9 Radio Estación del Sol.

Las campañas ganadoras serán anunciadas en diciembre en un evento que se transmitirá de forma online para todo el país. Desde su creación, los Premios Obrar se han consolidado como el mayor reconocimiento a las comunicaciones de bien público en Argentina. Además de la edición Federal, también cuentan con las versiones Nacional y Estudiantes.