El momento clave del día para hacer ejercicio y encontrar mejores resultados, según la ciencia

ejercicio matutino El momento del día en el que tenés que hacer ejercicio.

En paralelo, los profesionales señalan que al entrenar durante la mañana promovemos la liberación de endorfinas, lo cual mejora el estado de ánimo, al mismo tiempo que fortalece la autoestima y llenándonos de energías para lo que resta del día.

Lo único a considerar al momento de realizar ejercicio en la mañana es que el entrenamiento matutino puede percibirse como más demandante y puede no ser ideal para rutinas de alta intensidad y larga duración, ya que la disponibilidad de glucógeno (carburante rápido) es limitada.

entrenamiento Ciencia: por qué se recomienda entrenar por la mañana.

Esta no es la única opción para realizar un entrenamiento beneficioso ya que, por otro lado, la ciencia señala que el entrenamiento al final del día ofrece ventajas notables en términos de rendimiento general y potencia.

La explicación radica en que durante la tarde/noche, la función pulmonar está en su punto más eficiente y los niveles hormonales, como el cortisol, están más bajos que en la mañana. Esto se traduce en una mayor capacidad para levantar pesos más pesados, alcanzar mayores velocidades y tolerar ejercicios de alta intensidad (HIIT). Además, en este momento del día habrá una mayor flexibilidad.