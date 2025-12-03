Las leyendas del deporte que formarán parte del sorteo del Mundial 2026, en Washington

El sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México se llevará a cabo este viernes en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington y contará con la presencia de leyendas del deporte mundial.
Combinando deporte, entretenimiento y espectáculo se revelarán los grupos de primer Mundial que reunirá a 48 seleccionados participantes y la FIFA anunció que leyendas del deporte y directores de orquesta de talla mundial acompañarán al ex capitán de Inglaterra, Rio Ferdinand, quien conducirá la ceremonia junto a la comentarista Samantha Johnson.
Junto a ellos estarán verdaderos íconos de los deportes más populares de Estados Unidos: fútbol americano, básquet, béisbol y hockey sobre hielo, representados en ese orden por Tom Brady, Shaquille O’Neal, Wayne Gretzky y Aaron Judge.
“Formar parte del sorteo del Mundial 2026 es un honor increíble; es el tipo de escenario global con el que todo atleta sueña”, declaró Brady, 7 veces campeón de la NFL.
Para completar el elenco estelar de leyendas del deporte en el sorteo, el dos veces campeón del Super Bowl, Eli Manning, estará como presentador en la alfombra roja.
El sorteo del Mundial 2026 se retransmitirá en directo por FIFA.com a partir de las 14 hora argentina.
La Selección argentina, que es dirigida por Lionel Scaloni y que irá en busca de su cuarto título en un Mundial, estará en el Bombo 1, por lo que será cabeza de serie y evitará a las grandes potencias al menos en la fase de grupos.
Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Margil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje internacional y Repechaje internacional.