Las leyendas del deporte que formarán parte del sorteo del Mundial 2026, en Washington

“Formar parte del sorteo del Mundial 2026 es un honor increíble; es el tipo de escenario global con el que todo atleta sueña”, declaró Brady, 7 veces campeón de la NFL.

Para completar el elenco estelar de leyendas del deporte en el sorteo, el dos veces campeón del Super Bowl, Eli Manning, estará como presentador en la alfombra roja.

El sorteo del Mundial 2026 se retransmitirá en directo por FIFA.com a partir de las 14 hora argentina.

Los Bombos del sorteo del Mundial 2026

La Selección argentina, que es dirigida por Lionel Scaloni y que irá en busca de su cuarto título en un Mundial, estará en el Bombo 1, por lo que será cabeza de serie y evitará a las grandes potencias al menos en la fase de grupos.

Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Margil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje internacional y Repechaje internacional.