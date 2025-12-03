Conmebol anunció el once ideal de la Copa Libertadores: cuántos argentinos fueron elegidos

Es así que eligieron a dos jugadores que se destacaron en el certamen internacional (además de hacerlo en el torneo local) que defienden los colores de la Academia: Santiago Sosa y Adrián Martínez.

Santiago Sosa se hizo dueño del mediocampo de la Acadé, alternado recuperaciones con asistencias en la parte ofensiva, mostrándose como un jugador aguerrido, pero también con dotes de calidad que mejoran los engranajes de los dirigidos por Gustavo Costas.

Santiago Sosa Una de las figuras de la Copa Libertadores fue Santiago Sosa.

Por su lado, Maravilla Martínez le aportó gol y se transformó en el primer defensor de Racing ya que presiona alto y choca con los defensores dificultando que salgan cómodos. De esta manera, logra que sus rivales tengan que tirar pelotazos hacia arriba lo que facilita que sus compañeros de la parte defensiva puedan recuperar la posesión de la pelota.

Maravilla Martinez Maravilla Martínez fue uno de los tres delanteros elegidos en el once ideal de la Copa Libertadores.

Los otros dos jugadores elegidos fueron Agustín Rossi (Flamengo) y José Manuel López (Palmeiras). El arquero, que tiene pasado en Boca, se convirtió en figura indiscutida en los penales frente a Estudiantes de La Plata, además de tener un gran torneo sin fisuras.

El delantero, ex Lanús, fue el máximo goleador de la Copa Libertadores 2025 con siete tantos (a River le marcó dos goles y asistió en una oportunidad). Sus buenas actuaciones lo llevaron a ser considerado por Lionel Scaloni quien lo convocó y el Flaco ya lleva una asistencia con el combinado nacional.

Once ideal de la Copa Libertadores La Copa Libertadores ya tiene a su once ideal.

Cuántos jugadores aportó cada equipo en el once ideal de la Copa Libertadores

La Conmebol decidió que solo tres equipos aporte jugadores al once ideal del máximo certamen de equipos de América, y se distribuyeron de la siguiente manera:

Flamengo : 7 jugadores.

: 7 jugadores. Racing : 2 jugadores.

: 2 jugadores. Palmeiras: 2 jugadores.

Los elegidos de Flamengo son: Agustín Rossi, Leo Pereira, Danilo, Jorge Carrascal, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta y Pedro.

De Racing fueron seleccionados Santiago Sosa y Adrián Martínez y en Palmeiras escogieron a Gustavo Gómez y José López.