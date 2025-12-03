La raza de perro que es recomendada para personas tranquilas: duerme hasta 20 horas por día

Cada perro tiene su personalidad, aunque es cierto que algunas razas son más tranquilas que otras. Si siempre has soñado con tener una mascota que no moleste y que duerma la mayor parte del tiempo, entonces hay una que es ideal para ti.
Este perro destaca por su tamaño impresionante y su carácter dócil y bondadoso. Por otro lado, es conocido por ser una mascota leal y protectora, sobre todo con los niños.
San Bernardo, la raza de perro que duerme hasta 20 horas al día
Si quieres una raza de perro tranquila, entonces debes considerar al San Bernardo como una opción. Este tipo de mascota, al ser gigante y con un nivel de energía moderado, necesita dormir muchas horas por día para reponerse.
Un paseo de 30 minutos suele ser suficiente para satisfacer sus necesidades básicas de actividad, aunque lo cierto es que estos perros pueden disfrutar de caminatas más largas.
Una vez satisfecho, esta raza de perro adulto pueden dormir entre 18 y 20 horas al día, de forma similar a otras razas gigantes como los mastines o terranovas.
El San Bernardo es un perro famoso por su historial de rescate. Sin embargo, en casa suelen ser gigantes, dóciles, tranquilos, pacientes y con un carácter calmado.
Consejos a la hora de tener un perro en casa
Para tener un perro en casa, es crucial proveerle una alimentación balanceada, garantizar su higiene y salud con cuidados veterinarios y vacunas, y dedicarle tiempo para el ejercicio, la educación y la compañía.
Por otro lado, es sumamente importante proporcionarle un espacio propio, seguro y cómodo, y tener paciencia durante su adaptación.
En el caso de esta raza de perro, las salidas son fundamentales. Los perros necesitan ejercicio físico y estimulación mental para mantenerse sanos y felices. Si cumples con este objetivo, lo más probable es que lo encuentres durmiendo el resto del día.