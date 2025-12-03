La raza de perro que es recomendada para personas tranquilas: duerme hasta 20 horas por día

Un paseo de 30 minutos suele ser suficiente para satisfacer sus necesidades básicas de actividad, aunque lo cierto es que estos perros pueden disfrutar de caminatas más largas.

Una vez satisfecho, esta raza de perro adulto pueden dormir entre 18 y 20 horas al día, de forma similar a otras razas gigantes como los mastines o terranovas.

perro, raza El San Bernardo es una raza de perro que necesita descansar mucho.

El San Bernardo es un perro famoso por su historial de rescate. Sin embargo, en casa suelen ser gigantes, dóciles, tranquilos, pacientes y con un carácter calmado.

Consejos a la hora de tener un perro en casa

Para tener un perro en casa, es crucial proveerle una alimentación balanceada, garantizar su higiene y salud con cuidados veterinarios y vacunas, y dedicarle tiempo para el ejercicio, la educación y la compañía.

Por otro lado, es sumamente importante proporcionarle un espacio propio, seguro y cómodo, y tener paciencia durante su adaptación.

En el caso de esta raza de perro, las salidas son fundamentales. Los perros necesitan ejercicio físico y estimulación mental para mantenerse sanos y felices. Si cumples con este objetivo, lo más probable es que lo encuentres durmiendo el resto del día.