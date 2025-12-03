La estrella del fútbol argentino por la que negocia River en reemplazo de Enzo Pérez

Sin nada por lo que competir, River trabaja en el armado del equipo para el próximo año, temporada en la que jugará o Copa Sudamericana o Repechaje de Copa Libertadores en caso de que Boca se consagre campeón del Torneo Clausura.
River busca rearmarse de cara la temporada 2026 y ya empiezan las negociaciones con algunos futbolistas
Mientras que el plantel (depurado con la salida de algunos jugadores históricos con Enzo Pérez, Nacho Fernández o Pity Martínez) goza de unos días de vacaciones, en la dirigencia de River ya trabajan a destajo para negociar con los futbolistas que Marcelo Gallardo considera fundamentales para jugar con la banda roja el torneo que viene.
El Muñeco labró una lista de siete jugadores principales- que actualmente militan en el exterior- para que se sumen al plantel del Millonario en el 2026. Un jugador más se suma a los pretendidos por el DT de River, que tiene gran trascendencia en el fútbol argentino.
La salida de varios futbolistas generó la necesidad de reforzar puestos clave de cara al año que viene. En esa búsqueda, Marcelo Gallardo apuntó a una estrella del fútbol local que viene teniendo un desempeño destacado, sostenido en el tiempo.
Su puesto es volante central y tuvo paso por la Selección argentina y el fútbol de Alemania. Se trata de Santiago Ascacíbar, mediocampista de 28 años que actualmente milita en Estudiantes de La Plata.
El Rusito Ascacíbar es de lo más sólido y regular que tiene la competencia de Primera División y Marcelo Gallardo posó el ojo en él para reemplazar el gran hueco que dejó la partida de Enzo Pérez en ese puesto.
El problema aparece en dos aristas. Una, es que Estudiantes de La Plata aún compite en el Torneo Clausura por ser campeón y las condiciones no están dadas para que el jugador decida a la brevedad su futuro en el transcurso de las semifinales del Clausura. La otra, es que el volante del Pincha tiene una oferta de fútbol de Brasil (no trascendió el nombre) y tiene intenciones de evaluarla.