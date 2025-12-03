La estrella del fútbol argentino por la que negocia River en reemplazo de Enzo Pérez

gallardo marcelo (2) Gallardo piensa en la próxima temporada en River.

La estrella del fútbol argentino por la que negocia River

La salida de varios futbolistas generó la necesidad de reforzar puestos clave de cara al año que viene. En esa búsqueda, Marcelo Gallardo apuntó a una estrella del fútbol local que viene teniendo un desempeño destacado, sostenido en el tiempo.

Su puesto es volante central y tuvo paso por la Selección argentina y el fútbol de Alemania. Se trata de Santiago Ascacíbar, mediocampista de 28 años que actualmente milita en Estudiantes de La Plata.

santiaog ascacibar Santiago Ascacíbar es pretendido por Gallardo en River.

El Rusito Ascacíbar es de lo más sólido y regular que tiene la competencia de Primera División y Marcelo Gallardo posó el ojo en él para reemplazar el gran hueco que dejó la partida de Enzo Pérez en ese puesto.

El problema aparece en dos aristas. Una, es que Estudiantes de La Plata aún compite en el Torneo Clausura por ser campeón y las condiciones no están dadas para que el jugador decida a la brevedad su futuro en el transcurso de las semifinales del Clausura. La otra, es que el volante del Pincha tiene una oferta de fútbol de Brasil (no trascendió el nombre) y tiene intenciones de evaluarla.

