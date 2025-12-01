Inicio Ovación Fútbol Marcelo Gallardo
Le pegó al Muñeco

El ex dirigente de peso en River que criticó a Gallardo y reivindicó a Demichelis

Un ex dirigente de peso en River criticó duramente al DT millonario, Marcelo Gallardo y reivindicó el ciclo de Martín Demichelis en la entidad de Núñez

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]

Un ex dirigente de peso River lanzó duras críticas contra el DT millonario, Marcelo Gallardo y reivindicó el ciclo de Martín Demichelis en la entidad de Núñez. El equipo riverplatense fue eliminado del Torneo Clausura y ahora depende de que Boca sea campeón para poder entrar al repechaje de la Copa Libertadores.

Se trata de Matías Patanian, quien fue vicepresidente de River durante la gestión de Jorge Brito. "Evidentemente, en función de lo invertido y de la expectativa que había, el año fue pésimo. Lo dijo el técnico hace poco", arrancó diciendo en entrevista con Dupla Técnica.

Jorge-Brito-Patanian-River.jpg
Jorge Brito y Mat&iacute;as Patanian, el presidente y vice salientes de River.

Jorge Brito y Matías Patanian, el presidente y vice salientes de River.

"Son cosas raras del fútbol: tenés al entrenador más ganador de la historia (por Gallardo), una inversión enorme, un muy buen plantel con los dos jugadores por puesto bien clarito y no salió", dijo Patanian.

"El fútbol es muy difícil y no es mágico. Salió campeón Platense, puede salir campeón Gimnasia, aunque no nos clasifica a la Libertadores...", añadió.

Además se refirió a la limpieza que está haciendo Gallardo en el equipo al decir: "Hay ciclos que se cumplen. El agradecimiento es eterno, no solamente por lo de Madrid, por un montón de cosas. Me quedo con recuerdos personales".

Patanian reivindicó el ciclo de Demichelis en River

Demichelis formó un equipo extraordinario, con un fútbol espectacular. Hoy lo naturalizamos, pero ¿sabés lo que era reemplazar a Marcelo Gallardo ese semestre? Martín hizo muy fácil lo muy difícil. Después le pasó lo que les pasa al 99% de los técnicos mortales: en un momento se te va el equipo y empezás a perder”, declaró.

Embed - Dupla Técnica on Instagram: " Matias Patanian ANALIZÓ el CICLO DEMICHELIS y fue CONTUNDENTE: "Más allá de todo lo que se HABLÓ, salió BIEN" Entrevista completa en YouTube #demichelis #riverplate #gallardo"
View this post on Instagram

Matías Patanian rompió el silencio tras dejar la vicepresidencia del club y ahora lanzó un duro golpe contra Marcelo Gallardo.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas