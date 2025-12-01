El ex dirigente de peso en River que criticó a Gallardo y reivindicó a Demichelis

"El fútbol es muy difícil y no es mágico. Salió campeón Platense, puede salir campeón Gimnasia, aunque no nos clasifica a la Libertadores...", añadió.

Además se refirió a la limpieza que está haciendo Gallardo en el equipo al decir: "Hay ciclos que se cumplen. El agradecimiento es eterno, no solamente por lo de Madrid, por un montón de cosas. Me quedo con recuerdos personales".

Patanian reivindicó el ciclo de Demichelis en River

“Demichelis formó un equipo extraordinario, con un fútbol espectacular. Hoy lo naturalizamos, pero ¿sabés lo que era reemplazar a Marcelo Gallardo ese semestre? Martín hizo muy fácil lo muy difícil. Después le pasó lo que les pasa al 99% de los técnicos mortales: en un momento se te va el equipo y empezás a perder”, declaró.

