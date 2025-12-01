El Club Mendoza de Regatas se consagró pentacampeón en el Campeonato Argentino senior de remo

Los tripulantes de 8+ de Regatas fueron: Franco Balasch, 21 años, Tomás Tibaldi (17), Francisco Zanghi (33), Gonzalo Armando Buso (34), Maximiliano Bonadé (19), Juan Cruz Nadal (33), Martín Mansilla (22), Facundo Tersoglio (22), y Joel Infante (41).

El Campeonato Argentino senior de Remo 2025, que tuvo la participación de 390 remeros de 33 clubes de todo el país y tuvo al Buenos Aires Rowing Club como campeón de la general. El evento contó con la organización de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA) y compitieron clubes de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Chubut, Río Negro, Córdoba y Buenos Aires.

El Club Mendoza de Regatas en lo más alto del remo argentino e internacional

La hegemonía del Club Mendoza de Regatas no se limita al ámbito nacional. El mismo equipo que ha dominado las aguas argentinas también ha representado con éxito a la institución en competencias internacionales, incluyendo una destacada actuación en Chile, coronándose campeón del certamen, demostrando el nivel de excelencia y la preparación de sus deportistas.

La clave del éxito: cuerpo técnico y equipo

La institución del Lago del Parque destacó enfáticamente el trabajo fundamental y estratégico realizado por el entrenador Eduardo López y el coach Pablo Scuri, quienes han guiado, motivado y preparado al equipo a lo largo de estos cinco años de victorias ininterrumpidas; y a los propios remeros, integrantes del equipo ganador.