CAMPEONATO ARGENTINO DE REMO

El Club Mendoza de Regatas se consagró pentacampeón en el Campeonato Argentino senior de remo

El bote Ocho con timonel (8+) del Club Mendoza de Regatas logró por quinta vez consecutiva ganar la máxima categoría en el Campeonato Argentino senior de Tigre

Raúl Adriazola
El bote Ocho con timonel del Club Mendoza de Regatas logró su 5° Campeonato Argentino senior consecutivo en Tigre, Buenos Aires.

El Club Mendoza de Regatas marcó este fin de semana un hecho histórico para el deporte mendocino. La tripulación del bote ocho con timonel (8+) se consagró pentacampeón Campeonato Argentino de Remo en la Pista Nacional de Remo de Tigre, Buenos Aires. Se trata de la quinta conquista consecutiva en la categoría más importante de este deporte.

El Club Mendoza de Regatas (CMR) marcó este pasado viernes un hito sin precedentes en la historia deportiva de la provincia y del remo argentino al conseguir el pentacampeonato nacional de remo en la prestigiosa categoría Senior Ocho con Timonel (8+). Este logro extraordinario consolida al club como una potencia indiscutible en el remo argentino.

Embed - El equipo de remo del Club Mendoza de Regatas logró el pentacampeonato en el Argentino senior 2025

Club Mendoza de Regatas: el Pentacampeón Argentino de Remo

La embarcación mendocina finalizó primera en la final con un tiempo de 05 minutos 53 segundos 25 centésimas (5' 53'' 25/100). Su escolta fue el bote del Tigre Boat Club- (06' 00'' 35/100), y tercero quedó el representante del Club de Regatas La Marina, también de Tigre (06' 02'' 44/100). Luego se ubicaron Club Náutico Zárate y Club Canottieri Italiani.

Los tripulantes de 8+ de Regatas fueron: Franco Balasch, 21 años, Tomás Tibaldi (17), Francisco Zanghi (33), Gonzalo Armando Buso (34), Maximiliano Bonadé (19), Juan Cruz Nadal (33), Martín Mansilla (22), Facundo Tersoglio (22), y Joel Infante (41).

El Campeonato Argentino senior de Remo 2025, que tuvo la participación de 390 remeros de 33 clubes de todo el país y tuvo al Buenos Aires Rowing Club como campeón de la general. El evento contó con la organización de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA) y compitieron clubes de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Chubut, Río Negro, Córdoba y Buenos Aires.

El Club Mendoza de Regatas en lo más alto del remo argentino e internacional

La hegemonía del Club Mendoza de Regatas no se limita al ámbito nacional. El mismo equipo que ha dominado las aguas argentinas también ha representado con éxito a la institución en competencias internacionales, incluyendo una destacada actuación en Chile, coronándose campeón del certamen, demostrando el nivel de excelencia y la preparación de sus deportistas.

La clave del éxito: cuerpo técnico y equipo

La institución del Lago del Parque destacó enfáticamente el trabajo fundamental y estratégico realizado por el entrenador Eduardo López y el coach Pablo Scuri, quienes han guiado, motivado y preparado al equipo a lo largo de estos cinco años de victorias ininterrumpidas; y a los propios remeros, integrantes del equipo ganador.

