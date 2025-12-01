Cómo convertir tu celular viejo en una cámara de seguridad: evita robos y problemas

Luego, lo que harás será instalar la misma aplicación en el celular que estés usando, para así tener acceso cuando quieras a esta cámara de seguridad.

Abre la aplicación en ambos celulares, pudiendo configurar a tu celular viejo como "cámara o emisor" y a tu celular nuevo como "visor o monitor".

Después de conectar ambos celulares a la misma red wifi, elige una ubicación estratégica para el teléfono viejo y asegúralo. Puedes usar un trípode pequeño, una montura o incluso cinta adhesiva resistente.

camara de seguridad, celular Con un celular viejo, puedes vigilar algún punto de tu casa.

La conversión a cámara de seguridad gasta mucha batería en el celular, por lo que debes mantener el dispositivo conectado a una fuente de electricidad permanente.

Una vez configurada la nueva cámara de seguridad, podrás ver la transmisión de video en vivo, recibir alertas de movimiento (si la aplicación lo permite), y a menudo usar funciones desde el celular que uses actualmente. ¿Habías pensado en esta idea?

Cuánto cuesta instalar cámaras de seguridad en el hogar

El costo de instalar cámaras de seguridad en Argentina en 2025 puede variar ampliamente, estimándose entre $49.900 y $70.000 por cámara para la mano de obra, según tarifas de instaladores eléctricos locales y de diferentes fuentes.

Por supuesto, a esto se le debe sumar el costo de los equipos (cámaras, grabador, cableado) y posibles gastos adicionales, como la instalación de canalizaciones metálicas embutidas, que cuestan aproximadamente $36.700.