Por qué Barracas Central estuvo a punto de perder su cupo en la Sudamericana y qué hizo para evitarlo

Es así que el ente internacional exige en su reglamento que Barracas Central debe contar con un equipo femenino y, hasta el momento, el equipo no tiene un plantel profesional de esas características por lo que de no conformarlo se puede quedar sin su cupo para el 2026.

Sin embargo, la dirigencia tomó rápidamente las medidas correspondientes para estar en sintonía con Conmebol por lo que publicaron en sus redes sociales: "El Club Atlético Barracas Central informa a sus socios y simpatizantes que en el marco del desarrollo del fútbol femenino que comenzó este año con la incorporación y disputa de los torneos oficiales de Futsal de Primera División y Juveniles, hemos solicitado a la Asociación del Futbol Argentino la inclusión de nuestro equipo de fútbol 11 para la temporada 2026 en la Divisional C".

"Asimismo, en cumplimiento de lo requerido por el Reglamento de Licencia de Clubes de CONMEBOL, también pedimos participar en el torneo SUB-19 de la disciplina", agregó.

"De esta manera, Barracas Central cumplirá con todos los requisitos que exige la normativa a fin de poder participar en una copa internacional durante el próximo año".

La regla que deberá acatar Barracas Central

El reglamento de Conmebol explica que el "solicitante deberá tener un primer equipo femenino o asociarse a un club que posea el mismo. Además, deberá tener por lo menos una categoría juvenil femenina o asociarse a un club que posea la misma".

"En ambos casos, el solicitante deberá proveer de soporte técnico y todo el equipamiento e infraestructura (campo de juego para la disputa de partidos y de entrenamiento) necesarias para el desarrollo de ambos equipos en condiciones adecuadas", continúa el escrito.

Finalmente, se exige que ambos equipos participen en competiciones nacionales y/o regionales autorizadas por la respectiva asociación miembro", es así que Barracas Central pondrá todo en regla para no perderse el torneo internacional con la excelente noticia que tendrán fútbol femenino.