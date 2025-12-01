IMPSA B se quedó con el Torneo Clausura de hockey sobre patines tras vencer a Maipú/Giol B en la final

Yanina Defeliche (3) y Micaela Escudero (3) anotaron para las dirigidas por el multicampeón Gustavo Giunta, mientras que Bianca Álvarez señaló un doblete para el quinteto maipucino.

yamila-nahim-alberto-badui-hockey Yamila Nahim, una de las referentes de IMPSA B, recibe la copa de manos del presidente de la AMP, Alberto Badui. Foto: Asociación Mendocina de Patín

IMPSA B, que había dejado en el camino en los cuartos de final a Petroleros/YPF (lo goleó por 5 a 0) y en la semifinal a Godoy Cruz (le asestó un contundente 10 a 2), tuvo un gran año, ya que se adjudicó el Torneo Vendimia, el Apertura y Clausura y el campeonato Argentino que se jugó en la pista de Murialdo. También había conquistado el Mendocino 2024.