Inicio Ovación Polideportivo hockey sobre patines
Hockey sobre patines

IMPSA B se quedó con el Torneo Clausura de hockey sobre patines tras vencer a Maipú/Giol B en la final

IMPSA B se adjudicó el Torneo Clausura de hockey sobre patines en la categoría senior femenino tras vencer en la final a Maipú/Giol B

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
IMPSA B se quedó con el Torneo Clausura de hockey sobre patines.

IMPSA B se quedó con el Torneo Clausura de hockey sobre patines.

Foto: Asociación Mendocina de Patín

IMPSA B se quedó con el Torneo Clausura de hockey sobre patines en la categoría senior femenino tras vencer en la final a Maipú/Giol B por 6 a 2, en un partido que se jugó este domingo en la pista metalera. El certamen es organizado por la Asociación Mendocina de Patín (AMP).

Yanina Defeliche (3) y Micaela Escudero (3) anotaron para las dirigidas por el multicampeón Gustavo Giunta, mientras que Bianca Álvarez señaló un doblete para el quinteto maipucino.

yamila-nahim-alberto-badui-hockey
Yamila Nahim, una de las referentes de IMPSA B, recibe la copa de manos del presidente de la AMP, Alberto Badui.

Yamila Nahim, una de las referentes de IMPSA B, recibe la copa de manos del presidente de la AMP, Alberto Badui.

IMPSA B, que había dejado en el camino en los cuartos de final a Petroleros/YPF (lo goleó por 5 a 0) y en la semifinal a Godoy Cruz (le asestó un contundente 10 a 2), tuvo un gran año, ya que se adjudicó el Torneo Vendimia, el Apertura y Clausura y el campeonato Argentino que se jugó en la pista de Murialdo. También había conquistado el Mendocino 2024.

Además el equipo metalúrgico viene de ganar el Panamericano de San Juan en la categoría Sub 19, todo un logro para el hockey local.

impsa-b-campeon-clausura-hockey
IMPSA B volvi&oacute; a ser campe&oacute;n en el hockey sobre patines de Mendoza.

IMPSA B volvió a ser campeón en el hockey sobre patines de Mendoza.

Maipú/Giol B había eliminado en cuartos a su equipo homónimo A al vencerlo por 11 a 0 y en semis superó a Leonardo Murialdo por 3 a 2.

El plantel de IMPSA B, el campeón del Clausura de hockey sobre patines

  • Sofía Orofino
  • Yamila Nahim
  • María Florencia Rioja
  • Agustina Díaz
  • Micaela Escudero
  • Yanina Defeliche
  • Cintia Escalante
  • Agustina Brouyot
  • Bianca Rivero
  • Viviana Díaz
  • DT: Gustavo Giunta.
  • Preparador físico: Pablo Montenegro.

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas