IMPSA B se quedó con el Torneo Clausura de hockey sobre patines tras vencer a Maipú/Giol B en la final

IMPSA B se quedó con el Torneo Clausura de hockey sobre patines en la categoría senior femenino tras vencer en la final a Maipú/Giol B por 6 a 2, en un partido que se jugó este domingo en la pista metalera. El certamen es organizado por la Asociación Mendocina de Patín (AMP).
Yanina Defeliche (3) y Micaela Escudero (3) anotaron para las dirigidas por el multicampeón Gustavo Giunta, mientras que Bianca Álvarez señaló un doblete para el quinteto maipucino.
IMPSA B, que había dejado en el camino en los cuartos de final a Petroleros/YPF (lo goleó por 5 a 0) y en la semifinal a Godoy Cruz (le asestó un contundente 10 a 2), tuvo un gran año, ya que se adjudicó el Torneo Vendimia, el Apertura y Clausura y el campeonato Argentino que se jugó en la pista de Murialdo. También había conquistado el Mendocino 2024.
Además el equipo metalúrgico viene de ganar el Panamericano de San Juan en la categoría Sub 19, todo un logro para el hockey local.
Maipú/Giol B había eliminado en cuartos a su equipo homónimo A al vencerlo por 11 a 0 y en semis superó a Leonardo Murialdo por 3 a 2.
El plantel de IMPSA B, el campeón del Clausura de hockey sobre patines