Bonadeo y su análisis picante sobre la AFA: por qué destacó a Estudiantes

Mientras se disputan los cuartos de final del Torneo Clausura Gonzalo Bonadeo habló sobre la AFA, Chiqui Tapia y la valentía de Estudiantes

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El periodista deportivo Gonzalo Bonadeo estuvo en el programa Somos Nosotros que se emite por Radio Mitre y realizó un análisis de todo el mundo AFA donde hizo hincapié en que la FIFA no intervendrá el fútbol nacional por más que son tiempos de muchas polémicas.

La afirmación la expresó luego que el ente dirigido por Chiqui Tapia haya decidido premiar a Rosario Central, lo que casuó la inmediata respuesta de Estudiantes quienes decidieron realizar el pasillo del triunfo, pero de espaldas a los jugadores Canallas.

Pasillo Estudiantes a Rosario Central
Bonadeo habló sobre los vínculos entre la AFA y la FIIFA

El periodista deportivo Gonzalo Bonadeo manifestó que la intervención de una federación nacional solo puede llevarse adelante cuando existen pruebas de corrupción o de grandes irregularidades, situación que no está pasando en la AFA; por lo tanto es difícil que la FIFA decida actuar por oficio en Argentina.

Además, explicó que la Selección argentina tiene una relación especial con las autoridades globales: "Nadie imagina a Gianni Infantino o a Alejandro Domínguez aceptando que se intervenga la federación donde juegan Lionel Messi y donde Tapia es un socio estratégico".

También explicó que los triunfos logrados por la Selección argentina permitió que Chiqui Tapia cuente con cierto "blindaje" ya que los logros deportivos tapan las críticas que en otro contexto podrían tener un impacto mayor y reflexionó que lo observado en el último tiempo es "la superficie de un problema mucho más profundo".

Gonzalo Bonadeo
Bonadeo y su análisis picante sobre la AFA: por qué destacó a Estudiantes

Con respecto al título otorgado a Rosario Central, el prestigioso periodista dijo que se trata de "lo menos importante" si se tiene en cuenta los problemas estructurales del fútbol argentino.

También se mostró sorprendido que los referentes de Independiente (Néstor Grindetti y Cristian Ritondo) quienes son "dos personas de mucha confianza política" no ese hayan expresado en contra la distinción al Canalla y reflexionó que Estudiantes de La Plata si manifestó al respecto y que eso da a conocer "hacia dónde se alinean los intereses" dentro del mapa de poder.

Ningún equipo levantó la voz contra la AFA, solo Estudiantes. Ningún equipo levantó la voz contra la AFA, solo Estudiantes.

Para finalizar también le dedicó un párrafo a la polémicas con los árbitros del fútbol argentino que semana tras semana están en permanente revisión y crítica al recordar que "las trampas vienen desde antes del VAR" y relató que en los años 40 una alternativa que se intentó implementar fue la incorporación de árbitros ingleses para mejorar la transperencia.

"Con el VAR se ha dado la sensación de que la trampa se institucionalizó aún más", concluyó Gonzalo Bonadeo.

