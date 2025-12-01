Torneo Clausura: se definen los dos últimos clasificados a semifinales con Racing-Tigre y Barracas Central-Gimnasia de La Plata

Los últimos enfrentamientos del 2025 marcan dos triunfos del elenco de Victoria por sobre la Academia, recordando el último cruce en agosto de este año (fecha 5 del Clausura) donde el equipo de Diego Davobe se impuso 2 a 1 con un penal cobrado a instancias del VAR, que terminó con la expulsión de Gustavo Costas tras la fuerte protesta del entrenador de Racing.

racing 1 Racing eliminó a River y se medirá con Tigre por los cuartos de final del Torneo Clausura.

Esta noche, desde las 21.30 Racing y Tigre reeditarán un apasionante cruce - el tercero de este año- en el Cilindro de Avellaneda buscando avanzar de instancia donde ya espera al ganador Boca Juniors.

Barracas Central y Gimnasia y Esgrima de La Plata: el ganador jugará o un clásico o partido de máxima tensión

Esta tarde, desde las 17 en el Estadio Claudio Fabián Tapia, Barracas Central y Gimansia y Esgrima de La Plata disputarán el otro duelo de cuartos de final del Torneo Clausura.

Barracas Central viene de eliminar a Deportivo Riestra con un gol sobre la hora de Nicolás Blandi. Además, el Guapo acumula cuatro partidos sin perder con dos victorias y dos empates. Por su parte, el Lobo platense viene de eliminar casi sin sobresaltos a Unión de Santa Fe por 2 a 1 en el Estadio 15 de Abril, y también acumula 4 partidos sin perder, pero todos los resultados de sus últimos cotejos son victorias.

Dep Riestra - Barracas Central Barracas Central eliminó a Deportivo Riestra y se medirá ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por los cuartos de final del Torneo Clausura.

El ganador del cruce se medirá ante Estudiantes de La Plata por lo que, o habrá clásico platense, o habrá un partido cargado de tensión y morbo dado el intenso conflicto que existe entre el presidente de la AFA y dueño del club Barracas Central, Claudio Tapia, y el presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, tras el polémico pasillo de espaldas que hizo el equipo de Eduardo Domínguez ante Rosario Central.