Torneo Clausura: se definen los dos últimos clasificados a semifinales con Racing-Tigre y Barracas Central-Gimnasia de La Plata
Por UNO
ElTorneo Clausura transita su senda de definiciones y ya tiene a Boca y a Estudiantes de La Plata como los dos primeros clasificados a semifinales. El Xeneize dejó en el camino a Argentinos Juniors y el Pincha eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero en lo que dejó el saldo de un fin de semana emocionante de cuartos de final.
Este lunes terminarán de definirse los clasificados a semifinales del Torneo Clausura con dos duelos clave. Racing se medirá ante Tigre y Barracas Central hará lo propio con Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Racing vs Tigre por la gloria
El equipo de Gustavo Costas viene de eliminar a River en un partido épico (y cargado de morbo) por los octavos de final que terminó 3 a 2 sobre el final del encuentro. Por su parte,Tigre dejó en el camino al último campeón de la Copa Sudamericana, Lanús, en condición de visitante al imponerse 1 a 0 con gol de David Romero.
Los últimos enfrentamientos del 2025 marcan dos triunfos del elenco de Victoria por sobre la Academia, recordando el último cruce en agosto de este año (fecha 5 del Clausura) donde el equipo de Diego Davobe se impuso 2 a 1 con un penal cobrado a instancias del VAR, que terminó con la expulsión de Gustavo Costas tras la fuerte protesta del entrenador de Racing.
Esta noche, desde las 21.30 Racing y Tigre reeditarán un apasionante cruce - el tercero de este año- en el Cilindro de Avellaneda buscando avanzar de instancia donde ya espera al ganador Boca Juniors.
Barracas Central y Gimnasia y Esgrima de La Plata: el ganador jugará o un clásico o partido de máxima tensión
Esta tarde, desde las 17 en el Estadio Claudio Fabián Tapia, Barracas Central yGimansia y Esgrima de La Plata disputarán el otro duelo de cuartos de final del Torneo Clausura.
Barracas Central viene de eliminar a Deportivo Riestra con un gol sobre la hora de Nicolás Blandi. Además, el Guapo acumula cuatro partidos sin perder con dos victorias y dos empates. Por su parte, el Lobo platense viene de eliminar casi sin sobresaltos a Unión de Santa Fe por 2 a 1 en el Estadio 15 de Abril, y también acumula 4 partidos sin perder, pero todos los resultados de sus últimos cotejos son victorias.
El ganador del cruce se medirá ante Estudiantes de La Plata por lo que, o habrá clásico platense, o habrá un partido cargado de tensión y morbo dado el intenso conflicto que existe entre el presidente de la AFA y dueño del club Barracas Central, Claudio Tapia, y el presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, tras el polémico pasillo de espaldas que hizo el equipo de Eduardo Domínguez ante Rosario Central.