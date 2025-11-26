Días y horarios confirmados para los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura

El Torneo Clausura atraviesa su instancia de definiciones y, a la espera del encuentro entreLanús y Tigre (cuyo ganador irá frente a Racing), ya están todos los cruces confirmados de los cuartos de final que se disputarán este fin de semana de noviembre.
La Liga Profesional confirmó los días y horarios en que se jugarán los partidos entre los ocho mejores del Torneo Clausura. Afuera el candidato y campeón anual, Rosario Central, las miradas se posan sobreBoca Juniors como uno de los favoritos, como también sobre el equipo de Gustavo Costas (eliminó de manera épica a River) o -por qué no- sobre el reciente campeón de la Copa Sudamericana, el Lanús de Mauricio Pellegrino que tiene aún que pasar a la fase de cuartos.
Torneo Clausura: días y horarios de los cuartos de final
Los encuentros de cuartos de final (al igual que las semifinales) se jugarán a partido único en el estadio del equipo que mejor haya terminado en la tabla de posiciones de su zona. En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, se jugará tiempo suplementario (dos de quince minutos) y, de persistir la paridad, el ganador se definirá por penales.
La serie de cuartos de final la abrirá Central Córdoba de Santiago del Estero frente a Estudiantes de La Plata. El elenco dirigido por Omar De Felippe viene de eliminar a San Lorenzo, mientras que el Pincha dejó en el camino al gran candidato y campeón anual, Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Por terminar mejor ubicado, el Ferroviario será local en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, desde las 21.30 del sábado 29 de noviembre.
El domingo, el plato fuerte tendrá como protagonistas a Boca Juniors y a Argentino Juniors. El Xeneize disfruta de su buen presente luego de eliminar al Talleres de Córdoba de Carlos Tévez; mientras que el Bicho va por la gloria luego de vencer a Vélez en el Amalfitani. El cruce será el domingo 30, desde las 18.30, en la Bombonera.
El lunes se cerrará la fase de cuartos de final del Torneo Clausura con Barracas Central vs Gimnasia y Esgrima de La Plata. El Guapo eliminó agónicamente a Deportivo Riestra y el Lobo le quitó las esperanzas al Unión de Santa Fe dirigido por Madelón. En el Estadio Claudio Fabián Tapia, desde las 17, se medirán ambras parcialidades.
El postre tendrá el duelo de Racing de Avellaneda frente al ganador de Lanús vs Tigre a disputarse este miércoles. Si gana el Granate, el encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez por ser el equipo de Mauricio Pellegrino el que mejor terminó ubicado de los dos (segundo de la zona B). Si gana el Matador, el cruce será en el Cilindro de Avellaneda en reconocimiento de la posición en la que terminó el equipo de Gustavo Costas (tercero grupo A). El cotejo será a partir de las 21.30