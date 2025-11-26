Días y horarios confirmados para los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura

La serie de cuartos de final la abrirá Central Córdoba de Santiago del Estero frente a Estudiantes de La Plata. El elenco dirigido por Omar De Felippe viene de eliminar a San Lorenzo, mientras que el Pincha dejó en el camino al gran candidato y campeón anual, Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Por terminar mejor ubicado, el Ferroviario será local en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, desde las 21.30 del sábado 29 de noviembre.

merentiel-boca Boca es uno de los favoritos para ganar el Torneo Clausura.

El domingo, el plato fuerte tendrá como protagonistas a Boca Juniors y a Argentino Juniors. El Xeneize disfruta de su buen presente luego de eliminar al Talleres de Córdoba de Carlos Tévez; mientras que el Bicho va por la gloria luego de vencer a Vélez en el Amalfitani. El cruce será el domingo 30, desde las 18.30, en la Bombonera.

El lunes se cerrará la fase de cuartos de final del Torneo Clausura con Barracas Central vs Gimnasia y Esgrima de La Plata. El Guapo eliminó agónicamente a Deportivo Riestra y el Lobo le quitó las esperanzas al Unión de Santa Fe dirigido por Madelón. En el Estadio Claudio Fabián Tapia, desde las 17, se medirán ambras parcialidades.

El postre tendrá el duelo de Racing de Avellaneda frente al ganador de Lanús vs Tigre a disputarse este miércoles. Si gana el Granate, el encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez por ser el equipo de Mauricio Pellegrino el que mejor terminó ubicado de los dos (segundo de la zona B). Si gana el Matador, el cruce será en el Cilindro de Avellaneda en reconocimiento de la posición en la que terminó el equipo de Gustavo Costas (tercero grupo A). El cotejo será a partir de las 21.30