Un ex Godoy Cruz es el jugador más longevo del fútbol argentino y anunció su retiro de la actividad

Carranza dejó un buen recuerdo en el arco de Godoy Cruz donde disputó 37 partidos oficiales en dos períodos: un solo encuentro en el 2008 y los otros entre 2013 y 2014, siendo gran figura.

La trayectoria de Jorge Carranza

Instituto (2001-2011)

Rivadavia de Lincoln (2002-2003)

Godoy Cruz (2008-2009)

Atlético Rafaela (2011-2012)

Ferro Carril Oeste (2012-2013)

Godoy Cruz (2013-2015)

O'Higgins de Chile (2014-2015)

O'Higgins de Chile (2015-2016)

Colón (2016-2017)

Atlético Rafaela (2017)

Olimpo (2018)

San Martín de Tucumán (2018-2019)

Correcaminos de México (2019)

Boca Unidos (2020)

Instituto (2020-2023)

Aldosivi (2024-2025)

Disputó 425 partidos oficiales y fue dos veces campeón de la Primera Nacional con Instituto (2004) y Aldosivi (2024).

"Nos toca despedir a un referente, a un líder dentro y fuera de la cancha. Nuestro capitán, nuestro arquero campeón, quien cierra su carrera como futbolista profesional. Gracias por ponerte esta camiseta y honrarla en cada partido. No solo cuidaste el arco también defendiste los colores, la identidad y el orgullo de nuestro club. Fuiste líder en los momentos difíciles y también en los de alegría . Guiaste a todo un equipo hacia la gloria. ¡Gracias, Capitán! Aldosivi siempre será tu casa" (el mensaje de Aldosivi) "Nos toca despedir a un referente, a un líder dentro y fuera de la cancha. Nuestro capitán, nuestro arquero campeón, quien cierra su carrera como futbolista profesional. Gracias por ponerte esta camiseta y honrarla en cada partido. No solo cuidaste el arco también defendiste los colores, la identidad y el orgullo de nuestro club. Fuiste líder en los momentos difíciles y también en los de alegría . Guiaste a todo un equipo hacia la gloria. ¡Gracias, Capitán! Aldosivi siempre será tu casa" (el mensaje de Aldosivi)

Los agradecimientos de Jorge Carranza en las redes

• Gracias Instituto Atlético Central Córdoba, mi gran amor en este plano. Gracias por formarme; hiciste de mí un luchador que sobrevivió veintitantos años en un juego de talentosos .

• Gracias a cada una de las personas que se cruzaron en este camino: a cada club que confió en mí para representarlo, a todos mis compañeros, cuerpos técnicos, dirigentes, periodistas... en fin, a todos en el medio.

• Pero, por sobre todo, a ustedes, los hinchas, que acompañan incondicionalmente a sus equipos. ¡Gracias por tanto cariño!

• Gracias Hermano, por insistir. Fuiste el disparador de este gran amor por la pelota.

• Gracias Hijo por entenderlo todo y perdón por las veces que no estuve.

• Gracias a mi Familia y amigos por acompañarme incondicionalmente.

Sé que voy a extrañar con locura todo esto. Lo viví con inmensa pasión, lo di todo, y poco puedo reprocharme. Fui inmensamente feliz jugando.

Para cerrar: gracias Tiburón Ocuparán un lugar especial en mi corazón.

Gracias a todos . Fue un hermoso Camino