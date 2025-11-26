Un ex Godoy Cruz es el jugador más longevo del fútbol argentino y anunció su retiro de la actividad

Jorge Carranza, ex arquero de Godoy Cruz y el jugador más longevo de la historia del fútbol argentino, anunció su retiro de la actividad a través de las redes sociales.
Jorge Carranza, ex arquero de Godoy Cruz y el jugador más longevo de la historia del fútbol argentino, anuncio su retiro de la actividad a través de las redes sociales.
Jorge Carranza, ex arquero de Godoy Cruz y el jugador más longevo de la historia del fútbol argentino, anunció su retiro de la actividad a través de las redes sociales.
A los 44 años y 6 meses (superó a Hugo Gatti), y después de haberse salvado del descenso con Aldosivi, el cordobés de Jesús María indicó "Llegó ese momento. Ese “maldito momento”, como dice la canción. Ese instante que quienes nos dedicamos a esto desearíamos que nunca llegase".
"Elijo despedirme de esta manera: feliz y orgulloso de la carrera que logré construir", dijo el guardavallas formado en Instituto de Córdoba y con una larga trayectoria en el fútbol argentino y con pasos por Chile y México.
Carranza dejó un buen recuerdo en el arco de Godoy Cruz donde disputó 37 partidos oficiales en dos períodos: un solo encuentro en el 2008 y los otros entre 2013 y 2014, siendo gran figura.
Disputó 425 partidos oficiales y fue dos veces campeón de la Primera Nacional con Instituto (2004) y Aldosivi (2024).
• Gracias Instituto Atlético Central Córdoba, mi gran amor en este plano. Gracias por formarme; hiciste de mí un luchador que sobrevivió veintitantos años en un juego de talentosos .
• Gracias a cada una de las personas que se cruzaron en este camino: a cada club que confió en mí para representarlo, a todos mis compañeros, cuerpos técnicos, dirigentes, periodistas... en fin, a todos en el medio.
• Pero, por sobre todo, a ustedes, los hinchas, que acompañan incondicionalmente a sus equipos. ¡Gracias por tanto cariño!
• Gracias Hermano, por insistir. Fuiste el disparador de este gran amor por la pelota.
• Gracias Hijo por entenderlo todo y perdón por las veces que no estuve.
• Gracias a mi Familia y amigos por acompañarme incondicionalmente.
Sé que voy a extrañar con locura todo esto. Lo viví con inmensa pasión, lo di todo, y poco puedo reprocharme. Fui inmensamente feliz jugando.
Para cerrar: gracias Tiburón Ocuparán un lugar especial en mi corazón.
Gracias a todos . Fue un hermoso Camino