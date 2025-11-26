Franco Colapinto está listo para darlo todo en el GP de Qatar de Fórmula 1

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y anticipó que las características del circuito “jugarán un papel importante el fin de semana”.
La Fórmula 1 entra en su recta final y Qatar asoma como la gran penúltima parada de la temporada. Después de un exigente Gran Premio en Las Vegas, el pilarense se prepara para un nuevo desafío con Alpine con el objetivo claro de sumar sus primeros puntos en el año.
Enfocado completamente en la próxima carrera, Colapinto anticipó que las características del circuito de Lusail plantearán un escenario distinto. “Las condiciones diferentes en Qatar jugarán un papel importante durante el fin de semana, especialmente porque el circuito también es de alta velocidad”, explicó para las redes sociales de la escudería francesa.
Además, recordó que será la última carrera con formato Sprint de la temporada, lo que hace más importante el trabajo en los entrenamientos iniciales: “Es fundamental tener una buena primera práctica y estar a punto desde el inicio. Estamos listos para dejarlo todo”.
Este viernes desde las 10.30 (hora argentina), el pilarense se enfrentará a la única práctica libre del fin de semana. Desde las 14.30 buscará quedar en una buena posición en la clasificación para la Sprint del sábado a las 11.
La acción continuará ese mismo día desde las 15 con la Qualy de la carrera del domingo a las 13 correspondiente al Gran Premio de Qatar, donde Colapinto deberá ir en busca de sumar algún punto.