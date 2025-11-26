Franco Colapinto está listo para darlo todo en el GP de Qatar de Fórmula 1

Además, recordó que será la última carrera con formato Sprint de la temporada, lo que hace más importante el trabajo en los entrenamientos iniciales: “Es fundamental tener una buena primera práctica y estar a punto desde el inicio. Estamos listos para dejarlo todo”.

Esta semana hay race week en Qatar y Franco Colapinto nos da una preview de la vuelta en el circuito pic.twitter.com/NHByePswlS — Alpine ARG (@AlpineArg_) November 25, 2025

GP de Qatar de Fórmula 1: horarios y actividad del fin de semana

Este viernes desde las 10.30 (hora argentina), el pilarense se enfrentará a la única práctica libre del fin de semana. Desde las 14.30 buscará quedar en una buena posición en la clasificación para la Sprint del sábado a las 11.

La acción continuará ese mismo día desde las 15 con la Qualy de la carrera del domingo a las 13 correspondiente al Gran Premio de Qatar, donde Colapinto deberá ir en busca de sumar algún punto.