Atento, Messi: Mauricio Pochettino le bajó el precio a la MLS a seis meses del Mundial 2026

Entre los temas que tocó, realizó un análisis sobre la forma en que se vive el fútbol en el país norteamericano. En su respuesta, el hombre de 53 años dejó entrever la situación de Lionel Messi y cómo llegará a la Copa del Mundo.

En su relato, Pochettino dejó clara la diferencia entre fútbol y soccer: "Creo que el soccer es entretenimiento, es como el fútbol americano, béisbol, básquetbol o hockey. Deportes que nacen para entretener a las masas y el soccer es una forma de entretener a la gente, de generar pocas emociones, generar la posibilidad de disfrutar de una victoria, pero no dramatizar la derrota porque no existe la consecuencia de un descenso en la MLS o algo que pueda hacer dramático a los niveles del fútbol".

"Cuando hablamos de fútbol en los demás países es el drama, la derrota es el drama y la victoria es la gloria. Entonces, eso ya te describe muy gráficamente lo que es soccer al fútbol“, sentenció el director técnico de la Selección de Estados Unidos.

El objetivo de Estados Unidos en el Mundial 2026

Al ser consultado sobre qué espera de su seleccionado en el Mundial 2026, Pochettino fue tajante: “El objetivo sería ganar el Mundial. Para mi es ganar, si no ganas qué más da. Del segundo no se acuerda nunca nadie, hay que aspirar. Si llegas a una semifinal, a unos cuartos de final y haces un gran torneo y por factores diferentes no puedes ganar, yo creo que hay que darle crédito y mérito".

"Pero si tu ves a Marruecos en Qatar, llega donde llega porque siempre tuvo la mentalidad de decir voy a buscar, voy a ganar, eliminan a España, a muchas selecciones. Jugando en nuestro país creo que es importante pensar en grande”, sentenció el argentino.