Las señales de tu pareja que indican que va a dejarte, reveladas por una psicóloga

Señales de que tu pareja te está por dejar

Señal número 1: humor cambiante, un día frío y al siguiente amable y tento. "Ya empezó a desconectarse, pero aún no se atreve a irse" explica la psicóloga. Luego la persona se aleja emocionalmente. “Hablan menos y tú empujas la relación. Y esa persona solo deja que caiga la relación. No rompe porque no quiere quedar como el malo ni asumir esa responsabilidad. Espera que tú te canses primero y des el paso” graficó Severino.

Señal número 2: esa persona te culpa de todo. “Cuando intentas hablar te dice que exageras, que agobias, que ya no puede más. Ese conflicto que provoca que precisamente el que utilizará para justificar su salida”, resume su explicación la psicóloga.

Señal número 3: predominan los silencios incómodos. También las respuestas cortas o se evitan temas importantes, suele ser una señal de alerta. El silencio constante es ausencia de conexión. Esto suele ir asociado a una disminución en el interés por pasar tiempo juntos. Cuando uno de los dos empieza a buscar excusas para no verse, prioriza constantemente otras actividades o ya no muestra entusiasmo por los planes en común, es posible que esté tomando distancia emocional. No siempre esto se da de manera conciente.