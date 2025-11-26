Las señales de tu pareja que indican que va a dejarte, reveladas por una psicóloga

Toda relación de pareja atraviesa etapas de cambio, crisis y hasta una ruptura del vínculo. Si bien nadie puede predecir con exactitud cuándo una relación llegará a su fin, es posible observar señales que, según la psicología, pueden anticipar la situación.
Reconocer estas señales no tiene que significa caer en la paranoia ni buscar problemas donde probablemente no los hay. Es tratar de escuchar lo que la dinámica de la relación está intentando comunicar. Existe un punto de vista de la psicología que puede ayudar a actuar con más conciencia, madurez y honestidad.
Según un vídeo publicado en TikTok por la psicóloga Silvia Severino, “cuando alguien se está preparando para dejarte, siempre aparecen estas tres señales y casi siempre en el mismo orden”.
Señales de que tu pareja te está por dejar
Señal número 1: humor cambiante, un día frío y al siguiente amable y tento. "Ya empezó a desconectarse, pero aún no se atreve a irse" explica la psicóloga. Luego la persona se aleja emocionalmente. “Hablan menos y tú empujas la relación. Y esa persona solo deja que caiga la relación. No rompe porque no quiere quedar como el malo ni asumir esa responsabilidad. Espera que tú te canses primero y des el paso” graficó Severino.
Señal número 2: esa persona te culpa de todo. “Cuando intentas hablar te dice que exageras, que agobias, que ya no puede más. Ese conflicto que provoca que precisamente el que utilizará para justificar su salida”, resume su explicación la psicóloga.
Señal número 3: predominan los silencios incómodos. También las respuestas cortas o se evitan temas importantes, suele ser una señal de alerta. El silencio constante es ausencia de conexión. Esto suele ir asociado a una disminución en el interés por pasar tiempo juntos. Cuando uno de los dos empieza a buscar excusas para no verse, prioriza constantemente otras actividades o ya no muestra entusiasmo por los planes en común, es posible que esté tomando distancia emocional. No siempre esto se da de manera conciente.