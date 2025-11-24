Una agente de la Policía Federal fue encontrada muerta en un departamento

Femicidio agente muerta

Solange Romaniuk, de 43 años, había llegado al edificio situado allí para retirar sus pertenencias del departamento donde residía su ex pareja, Ivana Bustamante, de 39 años, quien también es agente de la Policía Federal Argentina.

Las primeras versiones de los investigadores indican que en un momento se generó una fuerte discusión entre las mujeres, por lo que un vecino, espantado por la violencia que surgió, llamó al teléfono de emergencias 911 para advertir sobre un conflicto entre ambas.

Un patrullero con efectivos de la Policía de la Ciudad llegó en pocos minutos al lugar y al ingresar al departamento, los agentes encontraron a Bustamante tendida en el piso con una herida de bala en la cabeza, con orificio de entrada y salida.

Inmediatamente, una ambulancia del SAME trasladó a la herida al Hospital Ramos Mejía, donde ingresó directamente al quirófano para ser intervenida. La agente permaneció internada en estado crítico en ese nosocomio durante varias horas y en la madrugada del domingo, los médicos comunicaron su muerte.

Personal afectado a la investigación sospecha que el disparo que recibió la efectivo se produjo con un arma reglamentaria y ahora intentan reconstruir qué ocurrió dentro del departamento en los minutos previos al probable crimen. En ese sentido, la Justicia porteña intenta establecer si hubo una pelea entre ambas, si se produjo un ataque intencional o si se trató de alguna circunstancia violenta.

Femicidio agente hospital

Por el momento, la otra su ex pareja, Solange Romaniuk aparece como principal sospechosa y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias correspondientes en el departamento y el arma involucrada es sometida a estudios por personal especializado. Además, se trata de establecer si existían antecedentes de violencia en la relación como parte de la investigación.