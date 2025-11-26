El presidente de Argentinos Juniors reveló cómo el Gobierno intervino en AFA: "Se iban a la B"

El presidente de Argentinos garantizó que hubo un llamado desde la Casa Rosada donde indicaron que no le quitaran puntos a los equipos involucrados ya que de realizarse ambos conjuntos terminarían en la B. Fue allí cuando la AFA decidió anunciar que no habrían descensos aunque el torneo ya había comenzado, una práctica que se repitió a lo largo de los años (la de tomar decisiones importantes a pesar que las competencias estén vigentes).

Cristian Malaspina estuvo en La Fábrica del Podcast donde explicó: "Había un presidente de la Nación muy futbolero y con un amigo presidente de un club muy grande. No quiso la quita de puntos para dos clubes grandes. Si se aplicaba, descendían Huracán y San Lorenzo".

Más allá de que el mandatario de Argentinos y de AFA no mencionó nombres, dio a entender que se refería a Mauricio Macri y a Marcelo Tinelli: "Pidieron que no les saquen los puntos. Cuando se planteó en la Comisión, imagináte los dirigentes de los otros clubes que peleaban el descenso. Lo primero que dijeron fue que se suspendan los descensos".

Malaspina - Tapia El presidente de Argentinos Juniors guarda una buena relación con Chiqui Tapia.

El presidente de Argentinos Juniors defendió a Chiqui Tapia

Luego de ventilar una situación por demás particular, Cristian Malaspina cuidó a Chiqui Tapia: "No fue Tapia el que lo frenó. Quedamos 26, después vino la pandemia y quedamos 28, y ahora se tomó la decisión de volver a 30 como en 2014".

Una fija en el fútbol argentino es la de modificar reglamentos en plena competencia y el presidente de Argentinos continuó dando su punto de vista: "Representamos a los clubes. Nadie va a querer firmar un torneo con 10 descensos porque nadie está exento de caer. Pero hay que administrar esta realidad".