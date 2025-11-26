River también desmintió a Chiqui Tapia: así se decidió entregarle la copa de la polémica a Rosario Central

En la jornada del martes la Comisión Directiva de River se reunió donde se expusieron diferentes temas y fue Ignacio Villarroel quien le explicó a sus compañeros qué pasó realmente en las oficinas de Puerto Madero donde representantes de Rosario Central salieron con una copa que no tenía precedentes y que los 30 equipos que conforman Primera División no sabían que estaba en juego.

El vicepresidente 2º de la Banda ilustró a los presentes: "Está mal informado. Ni siquiera fue una reunión del Comité Ejecutivo de AFA. La decisión de ese campeonato, que es una atribución solamente del Comité Ejecutivo de AFA, está mal porque fue una reunión de la Liga Profesional, que es un órgano dentro de AFA, pero no es el Comité Ejecutivo".

El dirigente riverplatense hizo especial hincapié en el carácter del encuentro en Puerto Madero: "La formalidad de la reunión no tuvo la rigidez que generalmente tiene el Comité Ejecutivo de AFA, donde hay una orden del día” y que “fue una reunión informativa de cómo estaba planteado el calendario 2026".

Y los detalles continuaron: "Al final de la reunión, sin ponerlo a consideración, se comentó o informó a la mesa donde estaban los presidentes y vicepresidentes de los clubes que se iba a hacer un reconocimiento a Rosario Central por haber liderado la tabla de puntuación anual".

Después eso se transformó, sin ningún tipo de expresión de voluntad, consentimiento o voto, en lo que fue la entrega de la copa a Central.

River y Estudiantes unidos contra el premio a Rosario Central

De esta manera River Plate tomó postura en una polémica que sorprendió a todos ya que, hasta el momento, Estudiantes era el único equipo que se había expresado al respecto.

El Millonario decidió apoyar a la institución presidida por Juan Sebastián Verón y aclarar que la decisión de premiar a Rosario Central fue resultado de una resolución unánime del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol encabezada por Chiqui Tapia.