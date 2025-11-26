Cuánto y por qué Boca recibirá una cuantiosa cifra de un jugador de Racing

Agustín Almendra en Boca Eran otros tiempos, era otra la historia: Agustín Almendra en Boca.

Por qué Boca recibirá una cuantiosa suma que pagará Agustín Almendra

Cuando el mediocampista aún defendía los colores de Boca le solicitó a la dirigencia el préstamo de 500 mil dólares que destinó a la compra de una vivienda. El Xeneize decidió aceptar la solicitud y lo ayudó dándole el dinero.

Sin embargo, luego la relación entre las partes dejó de ser cordial y aunque Almendra emigró a Racing la deuda jamás fue saldada; si la relación ya estaba rota, todo colaboró a que la situación se volviera todavía más tensa.

El suceso tuvo lugar en 2019 y como el conjunto de la Ribera notó que no había ningún tipo de acercamiento por lado del jugador es que decidió presentar una demanda civil y la Justicia estuvo de acuerdo con la solicitud. Por lo tanto dictaminó que Agustín Almendra debe devolver la suma prestada (los 500 mil dólares) más los intereses que transcurrieron desde ese momento hasta la actualidad.

De esta manera el mediocampista que ahora milita en la Academia deberá pagar 769.231 dólares.

Agustín Almendra en Racing El mediocampista llegó a Racing tras quedar libre en Boca.

Los otros números de Agustín Almendra, ex jugador de Boca

El mediocampista ganó cuatro títulos en Boca, jugando 69 partidos oficiales y convirtiendo seis goles. En Racing su suerte no cambió al menos en la obtención de campeonatos y continuó cosechando premios, pero de índole internacional.

Desde que llegó a la Academia jugó 59 partidos, anotó cinco goles y asistió en nueve oportunidades. En el conjunto de Avellaneda ganó la Copa Sudamericana que se disputó en 2024 en Asunción y la Recopa Sudamericana frente a Botafogo en 2025 en el partido realizado en Río de Janeiro.