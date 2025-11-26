Mundial de Básquet 2027 en Qatar: la selección argentina inicia los Clasificatorios FIBA ante Cuba

Inicio Ovación Basquet Selección argentina de básquet
La selección argentina, sin su entrenador Pablo Prigioni, iniciará ante Cuba los Clasificatorios FIBA para el Mundial de Básquet 2027 que se llevará a cabo en Qatar.

Argentina debuta en La Habana.

El equipo nacional encara la primera ventana de los Clasificatorios FIBA en La Habana pensando en el partido del próximo jueves 27 de noviembre a las 20:10 hora argentina y con TV por TyC Sports, DSports y FIBA Courtside 1891.

La selección argentina llega tras haber sido subcampeona la AmeriCup Nicaragua 2025 con un grupo joven y en este primer partido será dirigida por Nicolás Casalánguida ya que por motivos personales tanto el entrenador Pablo Prigioni como el primer asistente Herman Mandole no estarán en el partido inicial y se unirán al grupo en Buenos Aires donde Prigioni dirigirá al equipo en el cierre de la ventana.

Tras el encuentro en tierras cubanas, la delegación emprenderá el regreso a Buenos Aires donde se entrenará el sábado y domingo antes de cerrar la primera doble fecha el lunes 1 de diciembre desde las 19 en el estadio de Obras Sanitarias enfrentando nuevamente a Cuba (entradas en venta en este link).

Lo que viene para Argentina rumbo al Mundial de Básquet 2027

  • 27/11 vs Cuba (V)
  • 1/12 vs Cuba (L)
  • 27/2 vs Uruguay (L)
  • 2/3 vs Panamá (L)
  • 2/7 vs Uruguay (V)
  • 5/7 vs Panamá (V)

Los grupos de los Clasificatorios FIBA del Mundial de Básquet 2027

  • Grupo A: Estados Unidos, República Dominicana, México y Nicaragua.
  • Grupo B: Canadá, Puerto Rico, Bahamas y Jamaica.
  • Grupo C: Brasil, Venezuela, Colombia y Chile.
  • Grupo D: Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.

Forma de disputa

  • Habrá 4 grupos de 4 equipos, que jugarán entre sí en partidos de ida y vuelta.
  • Los 3 mejores de cada grupo avanzarán a la Segunda Ronda. El grupo A y el C se unirán para formar el Grupo E. El Grupo B y el D se unirán para formar el Grupo F.
  • Se transferirán todos los resultados, lo que significa que cada partido cuenta. Cada nación competirá contra los equipos que aún no se han enfrentado en su grupo, en partidos de ida y vuelta.
  • Los 3 mejores equipos de cada grupo, junto con el cuarto mejor clasificado, avanzarán al Mundial de Básquet 2027.

