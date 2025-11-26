Mundial de Básquet 2027 en Qatar: la selección argentina inicia los Clasificatorios FIBA ante Cuba

El equipo nacional encara la primera ventana de los Clasificatorios FIBA en La Habana pensando en el partido del próximo jueves 27 de noviembre a las 20:10 hora argentina y con TV por TyC Sports, DSports y FIBA Courtside 1891.

argentina basquet 2

La selección argentina llega tras haber sido subcampeona la AmeriCup Nicaragua 2025 con un grupo joven y en este primer partido será dirigida por Nicolás Casalánguida ya que por motivos personales tanto el entrenador Pablo Prigioni como el primer asistente Herman Mandole no estarán en el partido inicial y se unirán al grupo en Buenos Aires donde Prigioni dirigirá al equipo en el cierre de la ventana.