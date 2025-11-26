Mundial de Básquet 2027 en Qatar: la selección argentina inicia los Clasificatorios FIBA ante Cuba

La selección argentina de básquet, sin su entrenador Pablo Prigioni, iniciará ante Cuba, como visitante, los Clasificatorios FIBA para el Mundial de Básquet 2027 que se llevará a cabo en Qatar.
El equipo nacional encara la primera ventana de los Clasificatorios FIBA en La Habana pensando en el partido del próximo jueves 27 de noviembre a las 20:10 hora argentina y con TV por TyC Sports, DSports y FIBA Courtside 1891.
La selección argentina llega tras haber sido subcampeona la AmeriCup Nicaragua 2025 con un grupo joven y en este primer partido será dirigida por Nicolás Casalánguida ya que por motivos personales tanto el entrenador Pablo Prigioni como el primer asistente Herman Mandole no estarán en el partido inicial y se unirán al grupo en Buenos Aires donde Prigioni dirigirá al equipo en el cierre de la ventana.
Tras el encuentro en tierras cubanas, la delegación emprenderá el regreso a Buenos Aires donde se entrenará el sábado y domingo antes de cerrar la primera doble fecha el lunes 1 de diciembre desde las 19 en el estadio de Obras Sanitarias enfrentando nuevamente a Cuba (entradas en venta en este link).
Los grupos de los Clasificatorios FIBA del Mundial de Básquet 2027