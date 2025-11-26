¿Messi o Maradona?: la increíble respuesta de Benjamín Agüero, nieto del Diego e hijo del Kun, al tener que elegir entre las dos leyendas

benja aguero kun messi Benjamín Agüero, junto a Messi, Busquets y el Kun, su papá, en el entrenamiento del Inter Miami.

Benjamín Agüero hoy milita en las inferiores (en Séptima) del club que lo vio debutar a su padre, a los 15 años, en la Primera División de fútbol argentino. En Independiente de Avellaneda, el nieto de Maradona nutre su vida deportiva, con la pasión futbolera heredada de familia, procurando llegar algún día a ser ídolo como alguno de sus predecesores.

En diálogo con la cuenta de Instagram, Kratos, Benjamín Agüero respondió la pregunta que tantas veces quiso comparar a Lionel Messi con Diego Maradona. La respuesta de hijo del Kun sorprendió.

"En mi defensa yo vi a Messi, a mi abuelo no lo pude ver. Yo vi a Messi y sé el sentimiento que creó en la gente. Pero igual la gente que me dice que mi abuelo fue un crack y dios, todo eso, los entiendo también, pero no lo viví. Entonces me quedaría con Messi", expresó el joven de 16 años."Después, como persona, prefiero a mi abuelo por lo que es, mi abuelo", completó el primogénito del Kun Agüero.