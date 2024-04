El hijo del Kun Agüero anotó su primer gol en las inferiores de Independiente y emocionó a Gianinna

Benjamín-Agüero-Messi.jpg

Embed - Gianinna Maradona on Instagram: "“Por este viaje solo no vas, te acompaña siempre un lucero, nobles y leales compañeros, y una férrea vigilia de viejos luminosos y eternos” 21/04/24: INDEPENDIENTE 3 - 0 VÉLEZ. Que sea el primero de muchos! TE AMO BEN! Viste que las señale? LAS? No era para mi sola? No también para la TATA OBVIO… OK, igual por suerte no me dijiste que era solo para la tata! Llore, si me emocioné, el gol y tu festejo, siempre que me busques ahí voy a estar! A todas partes siempre, lo sabes! Nosotras acá, el desde el cielo! Que orgullo ser tu mamá marciano! : Gracias Ju! @jmachuca.videos32 " View this post on Instagram A post shared by Gianinna Maradona (@giamaradona)

El nieto de Diego Armando Maradona emocionó a su madre, Gianinna, quien compartió una publicación en sus redes sociales para festejar el tanto de su hijo.

►TE PUEDE INTERESAR: Los audios del VAR y la imagen reveladora sobre el gol anulado a River en el Superclásico

El posteo de Gianinna Maradona tras el gol de Benjamín Agüero

“Que sea el primero de muchos! TE AMO BEN!”, para luego expresarse sobre la dedicatoria de Benjamín: “Viste que las señalé? LAS? No era para mi sola? No, también para la TATA OBVIO… OK, igual por suerte no me dijiste que era solo para la tata!”, continuó.

Gianinna-Maradona-redes.jpg

Y agregó: "Lloré, sí, me emocioné, el gol y tu festejo. Siempre que me busques ahí voy a estar! A todas partes siempre, lo sabes!. Nosotras acá, él desde el cielo! Que orgullo ser tu mamá marciano!".