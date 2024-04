Edinson Cavani quiere ganar con Boca la Copa de la Liga y celebrar con sus vinos

"Es un orgullo para mí compartir el lanzamiento de mi marca personal, y su primer producto, una selección de vinos finos producidos por dos bodegas históricas de Uruguay. Un desafío que estoy disfrutando mucho y que seguro les hará llegar una parte de la esencia con la que fue creado!", escribió Edinson Cavani.

La presentación de Cavani Wines

Embed

Lo que hay que saber de Cavani Wines

Cavani Wines es una línea de vinos producidos por Bodegas Carrau y Finca Giacobbe, dos bodegas uruguayas de primer nivel que elaboraron tres varietales: Merlot, Blend y Tannat (la uva tradicional de Uruguay).

cavani wines 2.jpg

"Ojalá que puedan disfrutar tanto como yo de estas tres variedades nacionales y de las diferentes etiquetas, estos diseños que partieron hace años desde mi imaginación y que hoy me enorgullece ver materializadas en estas botellas para todos ustedes. Cada vino es una historia, como la mía, desde el primer día que el fútbol me llevó a conectarme con ustedes, como me he conectado con la naturaleza y el paisaje de mi amado país desde siempre. Espero que ustedes también puedan escribir su historia en cada botella", señaló el futbolista en el sitio web oficial de Cavani Wines.

Los vinos están disponibles en el sitio oficial a un precio de 60 dólares la botella.