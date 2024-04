Los audios del VAR y la imagen reveladora sobre el gol anulado a River en el Superclásico

romero 3.jpg

"Su portero alcanza a evitar un gol despejando el balón sobre la línea de meta, el cual no ingresa en su totalidad a la portería. El árbitro asistente, en perfecta línea con el penúltimo defensor, pero oblicuo a la línea de gol, no puede tener la mejor visión para esta difícil decisión. Entiende que el balón ingresó completamente y convalida gol del equipo blanco y rojo", indica el video.

Y añade: "El equipo VAR, en su chequeo con distintos ángulos y velocidades y en uso de las consideraciones, evidencia en imágenes que efectivamente el balón no ingresa totalmente a la meta, y comunica al árbitro lo sucedido".

iucht.jpg

En la conversación entre el juez principal, Yael Falcón Pérez, y el árbitro a cargo del VAR, Jorge Baliño, señalaron que era una jugada “dura”, pero finalmente afirmaron que no era gol y el duelo se reanudó con un bote a tierra.

La jugada en cuestión fue a los 9' del segundo tiempo, cuando el marcador aún estaba 1 a 1 y tras un rebote en Lema la pelota fue hacia el arco y obligó a una gran atajada de Sergio Romero.

►Te puede interesar: Martín Demichelis perdió su invicto en Superclásicos y explicó su visita al árbitro tras la derrota

distasio 1.jpg

El juez de línea marcó que había sido gol y tras largas deliberaciones con el VAR el árbitro Yal Falcon Pèrez decidió no convalidarlo por entender que la pelota no había entrado en su totalidad.

Los audios del VAR

Embed

La foto que revela si la pelota entró o no

En su cuenta de Twitter, el basquetbolista Agustín Caffaro compartió una imagen de la atajada de Chiquito Romero e indicó: "Vengo a traerle tranquilidad al pueblo riverplatense. Todo legal. Saludos. Créditos a mi cuñada por la foto de la fecha".

var foto.jpg

La foto muestra la atajada del arquero xeneize y claramente se ve que el palo tapa parte del circunferencia del balón.

Luego, el ex arquero de la Selección pidió para resolver este tipo de conflictos que se use el chip en la pelota, como en el Mundial, y confesó: "Ni yo le podía decir a mis compañeros si entró o no entró".

La conversación completa: del VAR

-VAR: Para mí no entró. ¿Tenemos la baja ahí? ¿Esa es la baja?

-AVAR: Tranquilo, Yael, la estamos mirando... Es dura.

-VAR: ¿La que tenemos a media altura? ¿Este es el punto de contacto que vimos recién? Dame un cuadro más ahí. La opuesta de la seis. Esa, mirá... Un cuadro más, un cuadro menos…

-AVAR: Es muy ajustada, Yael.

Árbitro: Están fijándose si entró o no entró. ¿Está bien? Tranquilo.

VAR: Yael...

Árbitro: Sí, Ignacio.

VAR: Para nosotros, no gol. El balón no ingresa totalmente. ¿Está?

Árbitro: Ok, vamos con un bote a tierra. Bote a tierra, Ignacio. ¿Me escuchás?

VAR: Sí, Yael, bote a tierra.

Árbitro: Bien, revisión completa.