Martín Demichelis perdió su invicto en Superclásicos y explicó su visita al árbitro tras la derrota

"Fui al vestuario del árbitro a pedir disculpas, por si algún jugador se había pasado en el final, pero me dijo que no. Fui para quedarme tranquilo", dijo el ex defensor en referencia a una breve visita al vestuario de Yael Falcon Pérez tras una derrota que tuvo algunas jugadas polémicas.

►Te puede interesar: Miguel Borja dijo presente y fue el goleador de River en su primer Superclásico como titular