La imperdible anécdota de un jugador mendocino con Diego Maradona: "Jamás olvidaré tremenda alegría"

Claro que el remate del partido es único, eliminación mediante: "Quedamos afuera del Mundial, pero Diego Maradona entró a la cancha, yo llorando, me cacheteó la cara y me dijo "¿Sabés cuántos partidos vas a perder?". Sí, Pelusa capítulo un millón.
Nicolás Rinaldi, aún a la distancia, no puede olvidar a un tipo que lo marcó, como le pasa al resto de los maradoneanos: "Jamás olvidaré tremenda alegría. Tengo mi casa llena de Diego Maradona: la churrasquera ploteada, la heladera ploteada, mi mesa ploteada. Lo extraño y lo amo con locura".
El gesto de Diego Maradona en conferencia de prensa
La historia de Nicolás Rinaldi no termina en esa eliminación: "Diego Maradona se fue a la conferencia de prensa y nosotros a buscar las cámaras de fotos a una traffic. Se llenó tanto la sala que no podíamos pasar. Me subieron en andas, le gritamos a él, nos pudo ver y paró la conferencia para sacarse fotos con nosotros y firmarnos camisetas".