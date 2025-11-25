Inicio Ovación Fútbol Diego Maradona
Cinco años sin D10S

La imperdible anécdota de un jugador mendocino con Diego Maradona: "Jamás olvidaré tremenda alegría"

En un nuevo aniversario del deceso de Diego Maradona, un jugador mendocino recordó su encuentro con el 10 en Londres. Top.

Diego Maradona y su presencia en un Mundial en Londres.

El adiós de Diego Maradona todavía duele, tiempo al margen. A cinco años de la partida de uno de los máximos emblemas del fútbol argentino siguen saliendo a relucir distintas historias de gente mortal que tuvo algún encuentro con D10S. Nicolás Rinaldi es uno de esos casos y su anécdota merece la pena ser contada.

"Yo tenía 15 años, jugaba al fútbol en Independiente Rivadavia y en ese momento me tocó representar a la Selección Argentina en un fútbol novedoso que se jugaba con las paredes, parecido al Showbol. El Mundial de este deporte se jugó nada menos que en Londres, y se rumoreaba que Maradona podría presenciar el torneo porque el sponsor de la marca que lo organizaba", arranca el relato sobre el genio del fútbol mundial.

La presencia de Diego Maradona fue real y ahí arrancó el tsunami de emociones para el jugador mendocino: "En uno de los partidos se empieza a llenar repentinamente el estadio de gente y periodistas, escucho una voz fuerte que dice: "¿Cómo van las fieritas?". Miro para el costado y era Diego Maradona. Me volví loco, empecé a correr cada pelota al 1000%, incluso hice el gol del empate de rebote y el Diego lo gritó", rememora, inundado en la nostalgia, Nico.

Claro que el remate del partido es único, eliminación mediante: "Quedamos afuera del Mundial, pero Diego Maradona entró a la cancha, yo llorando, me cacheteó la cara y me dijo "¿Sabés cuántos partidos vas a perder?". Sí, Pelusa capítulo un millón.

Nicolás Rinaldi, aún a la distancia, no puede olvidar a un tipo que lo marcó, como le pasa al resto de los maradoneanos: "Jamás olvidaré tremenda alegría. Tengo mi casa llena de Diego Maradona: la churrasquera ploteada, la heladera ploteada, mi mesa ploteada. Lo extraño y lo amo con locura".

El gesto de Diego Maradona en conferencia de prensa

La historia de Nicolás Rinaldi no termina en esa eliminación: "Diego Maradona se fue a la conferencia de prensa y nosotros a buscar las cámaras de fotos a una traffic. Se llenó tanto la sala que no podíamos pasar. Me subieron en andas, le gritamos a él, nos pudo ver y paró la conferencia para sacarse fotos con nosotros y firmarnos camisetas".

