La imperdible anécdota de un jugador mendocino con Diego Maradona: "Jamás olvidaré tremenda alegría"

"Yo tenía 15 años, jugaba al fútbol en Independiente Rivadavia y en ese momento me tocó representar a la Selección Argentina en un fútbol novedoso que se jugaba con las paredes, parecido al Showbol. El Mundial de este deporte se jugó nada menos que en Londres, y se rumoreaba que Maradona podría presenciar el torneo porque el sponsor de la marca que lo organizaba", arranca el relato sobre el genio del fútbol mundial.

La presencia de Diego Maradona fue real y ahí arrancó el tsunami de emociones para el jugador mendocino: "En uno de los partidos se empieza a llenar repentinamente el estadio de gente y periodistas, escucho una voz fuerte que dice: "¿Cómo van las fieritas?". Miro para el costado y era Diego Maradona. Me volví loco, empecé a correr cada pelota al 1000%, incluso hice el gol del empate de rebote y el Diego lo gritó", rememora, inundado en la nostalgia, Nico.