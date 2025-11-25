Hockey sobre césped: Los Tordos y Banco Mendoza, la gran final del torneo Clausura

El duelo que se robó todas las miradas fue el clásico entre Los Tordos y Marista Rugby Club, que como de costumbre, no defraudó. Lo ganaba el Cura por el tanto de Bárbara Jait pero el elenco de Franco Médici no bajó los brazos y terminó dando vuelta la historia por los gritos de Valentina Mícoli y Amparo González.

hockey (3) Los Tordos festejó en el clásico y va por más.

Su rival por la defensa del título será Banco Mendoza, que volvió a meterse en una gran final y busca la segunda estrella de su historia. En su cruce de semis, el elenco de Chacras de Coria derrotó a Leonardo Murialdo por la vía del córner corto 2 a 0. Emilia Elías estuvo infalible y marcó el doblete del triunfo.