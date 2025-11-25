Hockey sobre césped: Los Tordos y Banco Mendoza, la gran final del torneo Clausura
Tras dos semis tremendas, quedó definido el encuentro final del torneo local femenino de hockey sobre césped
Por UNO
¿Quién dijo que el Lunes era de descanso? Los corazones, al menos, tuvieron una jornada a flor de piel en la definición del hockey sobre césped femenino. Las dos semifinales fueron a sala llena y ya quedó definido el último escalón rumbo a la gloria: Los Tordos versus Banco Mendoza, en promesa de partidazo.
El duelo que se robó todas las miradas fue el clásico entre Los Tordos y Marista Rugby Club, que como de costumbre, no defraudó. Lo ganaba el Cura por el tanto de Bárbara Jait pero el elenco de Franco Médici no bajó los brazos y terminó dando vuelta la historia por los gritos de Valentina Mícoli y Amparo González.
Su rival por la defensa del título será Banco Mendoza, que volvió a meterse en una gran final y busca la segunda estrella de su historia. En su cruce de semis, el elenco de Chacras de Coria derrotó a Leonardo Murialdo por la vía del córner corto 2 a 0. Emilia Elías estuvo infalible y marcó el doblete del triunfo.
La gran definición del torneo Clausura será este sábado, en horario a confirmar. Los Tordos, dueño de la corona, y Banco Mendoza, campeón en 2024, se medirán en el estadio de Godoy Cruz a partido único. El ganador, se alzará con el título local.
Final confirmada para caballeros de hockey sobre césped
Al igual que las damas, en masculino también hay duelo por el título listo: Alemán le ganó a Barreal de San Juan y va por una nueva vuelta olímpica ante Leonardo Murialdo (eliminó a Vistalba).