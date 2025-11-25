Será un fin de semana donde los pilotos tendrán que mostrar toda su experiencia previa ya que solo contará con una práctica libre a realizarse el viernes entre las 10.30 y las 11.30. Más tarde, a partir de las 14.30, estará la clasificación para la carrera sprint.

El sábado se espera un día intenso porque a las 11 será la carrera sprint (donde los pilotos tendrán que dar 19 vueltas) y que otorga ocho puntos al ganador, siete al segundo y así sucesivamente hasta el octavo puesto. A las 15 se realizará la clasificación para la carrera principal.

Las actividades del fin de semana tendrán su broche de oro con el Gran Premio de Qatar que se correrá el domingo a partir de las 13.

Franco Colapinto - Las Vegas A Franco Colapinto le quedan tres competencias por delante: un sprint y dos Grandes Premios.

Cuándo y qué hora se corre el Gran Premio de Qatar con Franco Colapinto como protagonista

Viernes 28

Práctica libre 1: a partir de las 10.30.

Clasificación sprint: desde las 14.30

Sábado 29

Carrera sprint: desde las 11.

Clasificación: comienza a las 15.

Domingo 30

Carrera: desde las 13.

Próximo y último compromiso de Franco Colapinto en la temporada 2025

Gran Premio de Abu Dhabi que se realizara desde el viernes 5 al domingo 7 de diciembre. El evento principal se correrá a las 10.

