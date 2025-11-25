La Fórmula 1 no da respiro y luego de la fecha realizada en Las Vegas será el turno del Gran Premio de Qatar que se llevará adelante este fin de semana y donde Franco Colapinto buscará mejorar la performance del año pasado donde tuvo que abandonar en primera vuelta luego que Esteban Ocon, ex Alpine, lo chocara.
Franco Colapinto tendrá un fin de semana lleno de actividades
Se aproxima un nuevo fin de semana de pura Fórmula 1en el Circuito Internacional de Lusail, pista que está compuesta por 16 curvas y 5.380 kilómetros. Se trata de una de esas jornadas especiales porque el sábado también habrá competencia, aunque en su versión acotada con el sprint.
Será un fin de semana donde los pilotos tendrán que mostrar toda su experiencia previa ya que solo contará con una práctica libre a realizarse el viernes entre las 10.30 y las 11.30. Más tarde, a partir de las 14.30, estará la clasificación para la carrera sprint.
El sábado se espera un día intenso porque a las 11 será la carrera sprint (donde los pilotos tendrán que dar 19 vueltas) y que otorga ocho puntos al ganador, siete al segundo y así sucesivamente hasta el octavo puesto. A las 15 se realizará la clasificación para la carrera principal.
Las actividades del fin de semana tendrán su broche de oro con el Gran Premio de Qatar que se correrá el domingo a partir de las 13.
Cuándo y qué hora se corre el Gran Premio de Qatar con Franco Colapinto como protagonista
Viernes 28
Práctica libre 1: a partir de las 10.30.
Clasificación sprint: desde las 14.30
Sábado 29
Carrera sprint: desde las 11.
Clasificación: comienza a las 15.
Domingo 30
Carrera: desde las 13.
Próximo y último compromiso de Franco Colapinto en la temporada 2025
Gran Premio de Abu Dhabi que se realizara desde el viernes 5 al domingo 7 de diciembre. El evento principal se correrá a las 10.