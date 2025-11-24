Tomás Vitar ganó el Turismo Pista y le dio otra estrella al automovilismo mendocino

La actuación de Vitar fue intachable a bordo de su Renault Clio pero a eso hay que sumarle que Matías Canapino, líder del torneo, tuvo un inconveniente al romper su neumático delantero izquierdo. Por el accidente, quedó último, perdiendo todas sus chances (debía llegar segundo para poder campeonar).

“No sé qué decir, esto es una locura. Estuve dos años sin poder correr y la pasé mal. El auto era superior al resto y el equipo fue clave. Probamos antes y sacamos los vicios que nos complicaban para pelear arriba", dijo Tomás Vittar tras su flamante consagración en el autódromo “Roberto Mouras".