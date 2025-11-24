Inicio Ovación Automovilismo Turismo Pista
Clase 3

Tomás Vitar ganó el Turismo Pista y le dio otra estrella al automovilismo mendocino

En una actuación impecable, el piloto mendocino ganó de punta a punta en La Plata y se coronó como el mejor en Turismo Pista.

Por UNO
Vittar y otra corona para el automovilismo mendocino.

El automovilismo mendocino sigue en el aire. Es que la temporada 2025 viene gozando un presente más que fructífero en sus diferentes pilotos. Ahora fue el turno de Tomas Vittar, ganador del Turismo Pista en la Clase 3 tras una enorme actuación en el Gran Premio Coronación de La Plata.

La actuación de Vitar fue intachable a bordo de su Renault Clio pero a eso hay que sumarle que Matías Canapino, líder del torneo, tuvo un inconveniente al romper su neumático delantero izquierdo. Por el accidente, quedó último, perdiendo todas sus chances (debía llegar segundo para poder campeonar).

“No sé qué decir, esto es una locura. Estuve dos años sin poder correr y la pasé mal. El auto era superior al resto y el equipo fue clave. Probamos antes y sacamos los vicios que nos complicaban para pelear arriba", dijo Tomás Vittar tras su flamante consagración en el autódromo “Roberto Mouras".

santero campeon 1
Juli&aacute;n Santero le dio el TN al automovilismo de Mendoza.

El 2025 soñado del automovilismo mendocino

A la coronación de Tomás Vittar hay que agregar el campeonato que logró Julián Santero en Turismo Nacional (y es el campeón actual de Turismo Carretera, aunque no podrá defender el título). Además, Bernardo Llaver y Gonzalo Antolín tiene chances de ganar en sus categorías el próximo fin de semana en el cierre del TN en Mendoza.

Calentando motores

El próximo viernes se pondrá en marcha el Gran Premio Coronación del Turismo Nacional. En el autódromo Ángel Pena, la fiesta del TN dirá presente para coronar a los campeones de la temporada. La categoría vuelve tras 11 años de ausencia y la expectativa es gigante para cerrar con todo un año muy importante para Mendoza.

