Para qué sirve espolvorear café en el césped del jardín: truco de jardinería efectivo

Como se dijo antes, el café ayuda a mejorar la estructura del suelo en el jardín, especialmente en tierras arcillosas. Como si esto fuese poco, también aumentan la capacidad de retención de agua.

Los posos de café pueden fomentar la actividad de microorganismos beneficiosos en el suelo, mejorando las condiciones generales. Es importante usar los posos de café con moderación para evitar que se aglomeren y formen una capa compacta que impida la entrada de aire y agua.

posos de café.jpg

Si bien muchas personas lo señalan como un repelente de plagas efectivo, lo cierto es que su efectividad es limitada y no siempre funciona. ¿Estás listo para llevar el cuidado de tu jardín a otro nivel?

Elementos que aportan nutrientes al césped del jardín

Más allá del café, lo cierto es que hay otros elementos caseros que pueden cumplir la misma función en el césped del jardín. Algunos de los más importantes son los siguientes: