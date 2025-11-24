Para qué sirve espolvorear café en el césped del jardín: truco de jardinería efectivo

Si bien no son muchas las personas que lo saben, lo cierto es que el café puede ser un ingrediente perfecto para ayudar a mantener el césped de tu jardín en buen estado. Si espolvoreas un poco en él, lo cierto es que puedes tener múltiples beneficios.
El café puede ser un excelente fertilizante natural para el césped del jardín, y además puede mejorar la estructura del suelo, haciéndolo más esponjoso y mejorando su capacidad para retener agua.
Para qué sirve espolvorear café en el césped del jardín
Los posos de café aportan nitrógeno, potasio y fósforo, que son nutrientes fundamentales para un césped saludable y verde. Si espolvoreas un poco de café, puedes lograr esta ventaja.
Como se dijo antes, el café ayuda a mejorar la estructura del suelo en el jardín, especialmente en tierras arcillosas. Como si esto fuese poco, también aumentan la capacidad de retención de agua.
Los posos de café pueden fomentar la actividad de microorganismos beneficiosos en el suelo, mejorando las condiciones generales. Es importante usar los posos de café con moderación para evitar que se aglomeren y formen una capa compacta que impida la entrada de aire y agua.
Si bien muchas personas lo señalan como un repelente de plagas efectivo, lo cierto es que su efectividad es limitada y no siempre funciona. ¿Estás listo para llevar el cuidado de tu jardín a otro nivel?
Elementos que aportan nutrientes al césped del jardín
Más allá del café, lo cierto es que hay otros elementos caseros que pueden cumplir la misma función en el césped del jardín. Algunos de los más importantes son los siguientes:
- Cáscaras de huevo: son una excelente fuente de calcio. Tritúralas hasta convertirlas en polvo o trozos pequeños y espárcelas sobre el césped. Esto fortalece las paredes celulares de las plantas y puede ayudar a disuadir a plagas como caracoles y babosas.
- Cáscaras de banana: contienen mucho potasio y fósforo, nutrientes que promueven un crecimiento saludable. Puedes cortarlas en trozos pequeños y esparcirlas por el jardín, o secarlas y triturarlas para hacer un abono en polvo.
- Ceniza de madera: es rica en potasio y calcio, y también contiene otros micronutrientes. Espolvorea una capa fina sobre el césped. Se debe usar con moderación, ya que aumenta el pH del suelo, por lo que es mejor evitarla si tu suelo ya es alcalino.
- Recortes de césped: dejar los recortes de césped en el jardín después de cortar el pasto es una de las mejores formas de abonar de forma natural. Se descomponen rápidamente y devuelven nutrientes, especialmente nitrógeno, al suelo.