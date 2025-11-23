La frustración de Franco Colapinto después del GP de Las Vegas de Fórmula 1

Franco Colapinto sufrió un toque en la largada del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 que le generó problemas en el Alpine número 43, terminó en el 17mo puesto y se mostró contrariado tras la carrera.
Franco Colapinto sufrió un toque en la largada del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 que le generó problemas en el Alpine número 43, terminó en el 17mo puesto y se mostró contrariado tras la carrera.
“Una carrera frustrante, cero grip. Fue un desastre hoy el auto. Una carrera muy mala, íbamos despacio, nada muy positivo”, dijo el piloto de Alpine.
La largada condicionó absolutamente el resto de la carrera para ambos pilotos de Alpine ya que los autos sufrieron daños: "No se si será por los daños que tuve, pero fue una carrera mala".
Franco Colapinto perdió entre 4 y 5 puntos de carga aerodinámica por un toque de Alex Albon, en la caótica largada de este domingo en Las Vegas.
Las redes oficiales de Alpine indicaron: "Dificultades para Franco Colapinto con daños en el coche. Aprendizajes para tomar juntos como equipo".
Pese al buen trabajo que le permitió llegar a estar en el 12mo lugar por la parada en boxes temprana de varios de sus oponentes, Colapinto en ningún momento pudo mantener un ritmo que le permitiera ilusionarse con sumar sus primeros puntos de la temporada.
Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, también sufrió un fuerte choque en la largada y rápidamente cayó al pelotón del fondo. Terminó cruzando la bandera a cuadros en el 15to. puesto.