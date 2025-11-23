La frustración de Franco Colapinto después del GP de Las Vegas de Fórmula 1

Franco Colapinto perdió entre 4 y 5 puntos de carga aerodinámica por un toque de Alex Albon, en la caótica largada de este domingo en Las Vegas.

"UNA CARRERA FRUSTRANTE. FUI MUY LENTO, TENÍA CERO GRIP... FUE UN DESASTRE EL AUTO HOY"

Franco Colapinto, autocrítico y durísimo con su "MALA" carrera en Estados Unidos



Franco Colapinto, autocrítico y durísimo con su "MALA" carrera en Estados Unidos



#LasVegasGP

Las redes oficiales de Alpine indicaron: "Dificultades para Franco Colapinto con daños en el coche. Aprendizajes para tomar juntos como equipo".

Colapinto y Gasly, en el pelotón del fondo

Pese al buen trabajo que le permitió llegar a estar en el 12mo lugar por la parada en boxes temprana de varios de sus oponentes, Colapinto en ningún momento pudo mantener un ritmo que le permitiera ilusionarse con sumar sus primeros puntos de la temporada.

Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, también sufrió un fuerte choque en la largada y rápidamente cayó al pelotón del fondo. Terminó cruzando la bandera a cuadros en el 15to. puesto.