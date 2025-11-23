Con un fantástico Messi, Inter Miami goleó y es finalista de la Conferencia Este

Embed

En el primer tiempo, Inter Miami impuso un dominio territorial claro y manejó los ritmos del juego con inteligencia.

Cincinnati aplicó una marca escalonada sobre Messi, pero la movilidad del argentino y la participación activa de los mediocampistas generaron constantes rupturas.

A los 19 minutos llegó el 1-0 para el visitante: Messi conectó de cabeza dentro del área chica tras un centro preciso desde la banda izquierda, sorprendiendo a la última línea rival.

messi-inter-miami Este es el equipo de Inter Miami que accedió a la final.

En el segundo tiempo, el conjunto de Leo mantuvo la intensidad y rápidamente amplió la ventaja. A los 12 minutos, Messi asistió dentro del área a Mateo Silvetti, quien definió con calidad para el 2-0.

Tadeo Allende, ex Godoy Cruz, marcó un doblete para Inter Miami

Tadeo Allende puso el 3-0 cinco minutos más tarde con un potente remate tras capturar un rebote. Cincinnati estaba desbordado y no encontraba respuestas en ninguna zona del campo.

A los 29 minutos nuevamente Allende volvió a aparecer en posición ofensiva y selló su doblete con una definición cruzada que decretó el 4-0 definitivo.

El cierre del partido mostró a un Inter Miami seguro, ambicioso y consciente del nivel que está alcanzando en el tramo final de la temporada.