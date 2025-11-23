Con un fantástico Messi, Inter Miami goleó y es finalista de la Conferencia Este
Inter Miami, de la mano de Lionel Messi, goleó al F.C Cincinnati en el TQL Stadium y pasó a la final de la Conferencia Este de la MLS estadounidense
Por UNO
El Inter Miami, con un Lionel Messi brillante, goleó 4-0 al F.C Cincinnati este domingo en el TQL Stadium, por un encuentro correspondiente a la semifinal de Conferencia Este de la MLS estadounidense. Así el equipo dirigido por Javier Mascherano pasó a la final.
Las “Garzas” aseguraron su lugar en la fase decisiva, donde se medirán ante el ganador del cruce entre New York City F.C. y Philadelphia Union.
Los tantos de Inter Miami fueron convertidos porLionel Messi, Mateo Silvetti y Tadeo Allende, quien firmó un doblete y se consolidó como una de las grandes apariciones del ciclo Mascherano.
Embed
En el primer tiempo, Inter Miami impuso un dominio territorial claro y manejó los ritmos del juego con inteligencia.
Cincinnati aplicó una marca escalonada sobre Messi, pero la movilidad del argentino y la participación activa de los mediocampistas generaron constantes rupturas.
A los 19 minutos llegó el 1-0 para el visitante: Messi conectó de cabeza dentro del área chica tras un centro preciso desde la banda izquierda, sorprendiendo a la última línea rival.
En el segundo tiempo, el conjunto de Leo mantuvo la intensidad y rápidamente amplió la ventaja. A los 12 minutos, Messi asistió dentro del área a Mateo Silvetti, quien definió con calidad para el 2-0.
Tadeo Allende, ex Godoy Cruz, marcó un doblete para Inter Miami
Tadeo Allende puso el 3-0 cinco minutos más tarde con un potente remate tras capturar un rebote. Cincinnati estaba desbordado y no encontraba respuestas en ninguna zona del campo.
A los 29 minutos nuevamente Allende volvió a aparecer en posición ofensiva y selló su doblete con una definición cruzada que decretó el 4-0 definitivo.
El cierre del partido mostró a un Inter Miami seguro, ambicioso y consciente del nivel que está alcanzando en el tramo final de la temporada.