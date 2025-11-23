Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
MLS

Con un fantástico Messi, Inter Miami goleó y es finalista de la Conferencia Este

Inter Miami, de la mano de Lionel Messi, goleó al F.C Cincinnati en el TQL Stadium y pasó a la final de la Conferencia Este de la MLS estadounidense

Por UNO
Messi llevó al Inter Miami al triunfo.

Messi llevó al Inter Miami al triunfo.

El Inter Miami, con un Lionel Messi brillante, goleó 4-0 al F.C Cincinnati este domingo en el TQL Stadium, por un encuentro correspondiente a la semifinal de Conferencia Este de la MLS estadounidense. Así el equipo dirigido por Javier Mascherano pasó a la final.

Las “Garzas” aseguraron su lugar en la fase decisiva, donde se medirán ante el ganador del cruce entre New York City F.C. y Philadelphia Union.

messi

Los tantos de Inter Miami fueron convertidos por Lionel Messi, Mateo Silvetti y Tadeo Allende, quien firmó un doblete y se consolidó como una de las grandes apariciones del ciclo Mascherano.

Embed

En el primer tiempo, Inter Miami impuso un dominio territorial claro y manejó los ritmos del juego con inteligencia.

Cincinnati aplicó una marca escalonada sobre Messi, pero la movilidad del argentino y la participación activa de los mediocampistas generaron constantes rupturas.

A los 19 minutos llegó el 1-0 para el visitante: Messi conectó de cabeza dentro del área chica tras un centro preciso desde la banda izquierda, sorprendiendo a la última línea rival.

messi-inter-miami
Este es el equipo de Inter Miami que accedi&oacute; a la final.

Este es el equipo de Inter Miami que accedió a la final.

En el segundo tiempo, el conjunto de Leo mantuvo la intensidad y rápidamente amplió la ventaja. A los 12 minutos, Messi asistió dentro del área a Mateo Silvetti, quien definió con calidad para el 2-0.

Tadeo Allende, ex Godoy Cruz, marcó un doblete para Inter Miami

Tadeo Allende puso el 3-0 cinco minutos más tarde con un potente remate tras capturar un rebote. Cincinnati estaba desbordado y no encontraba respuestas en ninguna zona del campo.

A los 29 minutos nuevamente Allende volvió a aparecer en posición ofensiva y selló su doblete con una definición cruzada que decretó el 4-0 definitivo.

El cierre del partido mostró a un Inter Miami seguro, ambicioso y consciente del nivel que está alcanzando en el tramo final de la temporada.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas