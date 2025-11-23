Inicio Ovación Fútbol Estudiantes de Río Cuarto
Estudiantes de Río Cuarto dio un gran paso para lograr el ascenso a Primera División

Estudiantes de Río Cuarto venció al Deportivo Madryn por 2 a 0 en el partido de ida por la final del Reducido de la Primera Nacional. La serie se definirá en la Patagonia

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Estudiantes de Río Cuarto le ganó a Deportivo Madryn, en el partido de ida de la final del Reducido.

Estudiantes de Río Cuarto dio un paso clave rumbo al ascenso al derrotar 2-0 a Deportivo Madryn en el estadio Antonio Candini este sábado, en el partido de ida de la final del Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Estudiantes de Río Cuarto le ganó a Deportivo Madryn.

El encuentro fue dirigido por Darío Herrera y el León del Imperio se impuso con goles de Tomás Fernández y Juan Antonini.

Lucas González a los 16' del complemento bajó la pelota con jerarquía para que Tomás González definiera con calma y estableciera el 1-0.

A los 40' Juan Antonini, tras un rebote entre el arquero y el travesaño, volvió a empujar el balón para el 2-0 final.

Con esta ventaja de dos goles, el equipo dirigido por Iván Delfino viajará a Chubut con un margen importante, mientras que Deportivo Madryn, obligado a ganar y al menos empatar el global, deberá revertir la serie en su estadio si quiere mantener el sueño del ascenso a la máxima categoría.

El encuentro de vuelta, se disputará el próximo domingo a partir de las 17.

Cómo se define la final del Reducido de la Primera Nacional

En esta final no hay ventaja deportiva, en el caso de igualar en goles, habrá alargue y de persistir la igualdad, el ganador surgirá en la definición por penales.

Estudiantes de Río Cuarto o Deportivo Madryn acompañarán a Gimnasia y Esgrima en Primera División. El segundo equipo que ascenderá a la Liga Profesional se definirá el próximo domingo en Puerto Madryn.

La síntesis:

Estudiantes de Río Cuarto: Brian Olivera; Matías Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Lucas Angelini; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Tomás González, Lucas González; Javier Ferreira y Mauro Valiente. DT: Iván Delfino.

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel, Diego Martínez; Thiago Nicolás, Federico Recalde, Nazareno Solís y Ezequiel Montagna; Diego Crego y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Goles: ST: 17' T. González y 41' Antonini.

Cambios: ST: 5' Agustín Morales por Valiente (E); 20' Abel Bustos por Recalde (DM); 25' Sergio Ojeda y Álvaro Cuello, por Ruiz Díaz y Ferreira (E); 31' Elias Ayala y Bruno Juncos, por Nicolás y Montagna (DM); 40' Agustín Fontana por Garnerone (E); 45' Thiago Yossen y Juan Galeano por Sosa y Silba (DM).

Estadio: Antonio Candini.

Árbitro: Darío Herrera.

