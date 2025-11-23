Las dudas de Marcelo Gallardo para el duelo entre River y Racing por el Torneo Clausura

Esto se debe a que terminó cuarto en la tabla anual y para meterse en la próxima edición del torneo de clubes más importante de América se debe consagrar campeón del Torneo Clausura o lo debe hacer Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors o Lanús.

Además, una nueva derrota determinaría el final de la temporada y dejaría aún más en la cuerda floja a Gallardo.

La probable formación de River

Con dudas en la mitad de la cancha, donde le ha costado mucho encontrar una alineación ideal, el probable equipo de River para este lunes sería con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Portillo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.