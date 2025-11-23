Las dudas de Marcelo Gallardo para el duelo entre River y Racing por el Torneo Clausura

River visitará a Racing, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura, y Marcelo Gallardo define los once titulares que buscarán un triunfo para seguir adelante y terminar de la mejor manera un año decepcionante.
Para el encuentro, que finalmente se jugará con público en el Estadio Presidente Perón a las 19:15 de este lunes, el DT aún tiene más de una duda.
River atraviesa un momento flojísimo, ya que perdió 8 de sus últimos 12 partidos e incluso se complicó seriamente su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Esto se debe a que terminó cuarto en la tabla anual y para meterse en la próxima edición del torneo de clubes más importante de América se debe consagrar campeón del Torneo Clausura o lo debe hacer Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors o Lanús.
Además, una nueva derrota determinaría el final de la temporada y dejaría aún más en la cuerda floja a Gallardo.
Con dudas en la mitad de la cancha, donde le ha costado mucho encontrar una alineación ideal, el probable equipo de River para este lunes sería con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Portillo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.