Torneo Clausura

Las dudas de Marcelo Gallardo para el duelo entre River y Racing por el Torneo Clausura

River visitará a Racing, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura, y Marcelo Gallardo define los once titulares.

Por UNO
Salas será titular ante su ex club.

River visitará a Racing, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura, y Marcelo Gallardo define los once titulares que buscarán un triunfo para seguir adelante y terminar de la mejor manera un año decepcionante.

Para el encuentro, que finalmente se jugará con público en el Estadio Presidente Perón a las 19:15 de este lunes, el DT aún tiene más de una duda.

Portillo es una de las variantes que analiza Marcelo Gallardo para ser titular en River.

River atraviesa un momento flojísimo, ya que perdió 8 de sus últimos 12 partidos e incluso se complicó seriamente su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Esto se debe a que terminó cuarto en la tabla anual y para meterse en la próxima edición del torneo de clubes más importante de América se debe consagrar campeón del Torneo Clausura o lo debe hacer Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors o Lanús.

Además, una nueva derrota determinaría el final de la temporada y dejaría aún más en la cuerda floja a Gallardo.

La probable formación de River

Con dudas en la mitad de la cancha, donde le ha costado mucho encontrar una alineación ideal, el probable equipo de River para este lunes sería con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Portillo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

