El torneo Clausura de hockey sobre césped definió a sus semifinalistas
En un sábado repleto de acción, cuatro equipos sacaron boleto y van por la corona del Clausura de hockey sobre césped femenino
Por UNO
Ahora sí, recta final rumbo a la gloria. El torneo Clausura de hockey sobre césped femenino cerró una jornada repleta de partidos y sentenció la instancia de cuartos de final. Los Tordos, Marista Rugby Club, Banco Mendoza y Leonardo Muriado son los semifinalistas tras ganar sus cruces y van por todo.
En el estadio Malvinas Argentinas hubo doble acción: Los Tordos derrotó a Liceo en un partidazo 3 a 2 con los goles de María Emilia Garré, Julieta Grone y Luciana Peralta, mientras que Marista Rugby Club hizo lo propio con Regatas/Andino tras empatar 1 a 1 y clasificar por tener ventaja deportiva.
Las curas lo perdían 1 a 0 por el tanto de Luciana Álvarez pero Emma Tarquini marcó la igualdad que le permitió sacar pasaje a la siguiente fase del torneo. En la semi habrá promesa de partidazo con clásico mediante entre Los Tordos y Marista Rugby Club (va el lunes).
En simultáneo, pero en el estadio de Godoy Cruz, se definieron los otros dos encuentros de cuartos de final: Banco Mendoza derrotó a Universidad de San Juan 1 a 0 con gol de Emilia Elías, mientras que Leonardo Murialdo venció 2 a 1 a Maristas de San Rafael y también clasificó.
Se juegan las semis de torneo Clausura masculino de hockey sobre césped
El torneo Clausura masculino juega este domingo los cruces para definir la gran final del torneo, ambos en el estadio de Godoy Cruz: