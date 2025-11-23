El torneo Clausura de hockey sobre césped definió a sus semifinalistas

En el estadio Malvinas Argentinas hubo doble acción: Los Tordos derrotó a Liceo en un partidazo 3 a 2 con los goles de María Emilia Garré, Julieta Grone y Luciana Peralta, mientras que Marista Rugby Club hizo lo propio con Regatas/Andino tras empatar 1 a 1 y clasificar por tener ventaja deportiva.

hockey (1) Los Tordos ganó y va por el torneo Clausura. Martin Pravata-Diario Uno

Las curas lo perdían 1 a 0 por el tanto de Luciana Álvarez pero Emma Tarquini marcó la igualdad que le permitió sacar pasaje a la siguiente fase del torneo. En la semi habrá promesa de partidazo con clásico mediante entre Los Tordos y Marista Rugby Club (va el lunes).