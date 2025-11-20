Banco Mendoza y el resurgir del hockey sobre patines: un sueño hecho realidad

hockey sobre patines 2 Las chicas del hockey sobre patines de Banco Mendoza.

"Nos propusimos armar de abajo hacia arriba. Primero, tener los cimientos de inferiores y que sean esas mismas nenas las que crezcan en el club y lleguen a alimentar a la Primera el día de mañana", dice Valeria Bergas, una de las piezas importantes de la subcomisión del hockey sobre patines.

El deseo que tanto se añoró finalmente tomó forma y se concretó en 2024: primero con la escuelita y la categoría mini, luego con las infantiles: "Fueron llegando nenas hermanas de varones que jugaban en Banco Mendoza. Hoy tenemos casi 30 chicas que juegan con nuestros colores", agrega.

Claro que el objetivo por delante es terminar de armar el resto de las divisiones, algo que sigue su curso gracias al enorme trabajo que realizan desde el club: "En varones hace tiempo que somos un club importante para Mendoza y ahora queremos lograr lo mismo en el femenino", cerró.

Banco Mendoza creciendo

El hockey sobre patines no es el único deporte que recuperó su actividad en la rama femenina. El básquet también volvió a armar su primera y compite en la Superliga de Mendoza. Además, el club sumó otro deporte de gran presente en Mendoza como el fútbol de salón.

Banco Mendoza es uno de los pocos clubes de la provincia que tiene el grueso de los deportes ya que cuenta con fútbol, tenis, hockey sobre césped y patines, patín, rugby, fútbol de salón, básquet y sóftbol. Un enorme abanico de posibilidades emplazado en un lugar de enorme crecimiento como Banco Mendoza.

De Banco Mendoza a América

En la pasada edición del Panamericano de hockey sobre patines, Banco Mendoza aportó un campeón a la Selección argentina sub 19. Tomás Coro Costapisani se coronó en el certamen continental realizado en San Juan. El arquero fue parte del combinado nacional que derrotó en la final a Chile y se alzó con la medalla de oro. Además, Renzo De la Reta, emblema de la casa, formó parte del seleccionado mayor.