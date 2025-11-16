Inicio Ovación Polideportivo hockey sobre patines
Panamericano de Naciones de hockey sobre patines: las Selecciones argentinas obtuvieron tres títulos

Las Selecciones argentinas obtuvieron tres títulos en los torneos Panamericanos de Naciones de hockey sobre patines, que se jugaron en San Juan

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
La Selección argentina senior de damas ganó el Panamericano de Naciones de hockey sobre parines.

Foto: Asociación Mendocina de Patín

Las Selecciones argentinas ganaron tres títulos este sábado en los torneos Panamericanos de Naciones de hockey sobre patines, que se jugaron en San Juan. Los Albicelestes fueron campeones en senior de damas, Sub 19 en masculino y femenino, mientras que en senior de hombres fueron subcampeones.

En senior de damas, las dirigidas por Darío Giuliani (integró también el cuerpo técnico el mendocino Gustavo Giunta) vencieron a las chilenas por 2 a 1, con goles de Julieta Martín y de Jimena Ortiz. Para las trasandinas descontó Javiera Valdez.

argentina-panamericano-senior-1
Los seniors de Argentina salieron subcampeones.

Integraron el plantel argentino las jugadoras de esta provincia, Natalia Jara, Micaela Escudero, Yara Valdez y Yamila Nahim.

En senior de varones, el elenco orientado por José Luis Páez (con Renzo De la Reta, Mateo Lucero y Exequiel Tamborindegui) no pudo con Chile y cayó por penales tras igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario. El maipucino Valentino Rossignoli marcó dos conquistas para el quinteto nacional, pero Felipe Márquez anotó un doblete para el conjunto del mendocino Mauricio Llera, que luego logró el título.

argentina-panamericano-sub-19
Las chicas del Sub 19 salieron campeones panamericanas.

Panamericano de Naciones de hockey sobre patines: dos titulos en Sub 19

Las chicas argentinas Sub 19, con la arquera de San Martín Josefina Almaraz de titular y con Morena Padilla (de IMPSA), derrotaron a Chile por 2 a 0 en el partido decisivo, con tantos de Pilar Abaid (es jugadora del Albirrojo) y de Milagros Castro.

argentina-panamericano-sub-19-1
Los pibe del Sub 19 salieron campeones.

Por último, los varones Sub 19 -dirigidos por el Tuco Esteban Ábalos-, con Jerónimo Basile y Lucas Sottano (ambos de Murialdo), Bautista Pascual (de San Martín) y Tomás Coro (de Banco Mendoza) superaron a los chilenos por 6 a 3, con anotaciones de Bautista Romero (3), Nicolás Alonzo (2) y Benjamín Bailón. Para los del vecino país marcaron Sebastián Palma (2) e Iván Andrade.

