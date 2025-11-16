Panamericano de Naciones de hockey sobre patines: las Selecciones argentinas obtuvieron tres títulos

En senior de varones, el elenco orientado por José Luis Páez (con Renzo De la Reta, Mateo Lucero y Exequiel Tamborindegui) no pudo con Chile y cayó por penales tras igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario. El maipucino Valentino Rossignoli marcó dos conquistas para el quinteto nacional, pero Felipe Márquez anotó un doblete para el conjunto del mendocino Mauricio Llera, que luego logró el título.

argentina-panamericano-sub-19 Las chicas del Sub 19 salieron campeones panamericanas. Foto: Asociación Mendocina de Patín

Panamericano de Naciones de hockey sobre patines: dos titulos en Sub 19

Las chicas argentinas Sub 19, con la arquera de San Martín Josefina Almaraz de titular y con Morena Padilla (de IMPSA), derrotaron a Chile por 2 a 0 en el partido decisivo, con tantos de Pilar Abaid (es jugadora del Albirrojo) y de Milagros Castro.

argentina-panamericano-sub-19-1 Los pibe del Sub 19 salieron campeones. Foto: Asociación Mendocina de Patín

Por último, los varones Sub 19 -dirigidos por el Tuco Esteban Ábalos-, con Jerónimo Basile y Lucas Sottano (ambos de Murialdo), Bautista Pascual (de San Martín) y Tomás Coro (de Banco Mendoza) superaron a los chilenos por 6 a 3, con anotaciones de Bautista Romero (3), Nicolás Alonzo (2) y Benjamín Bailón. Para los del vecino país marcaron Sebastián Palma (2) e Iván Andrade.